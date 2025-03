Trzaskowski chce szkoleń wojskowych także dla kobiet

Premier Donald Tusk poinformował w piątek w Sejmie, że trwają prace przygotowujące na wielką skalę szkolenia wojskowe dla każdego dorosłego mężczyzny w Polsce. – Do końca roku chcemy mieć gotowy model, aby każdy dorosły mężczyzna w Polsce był szkolony na wypadek wojny i żeby ta rezerwa była adekwatna do ewentualnych zagrożeń – powiedział szef rządu. – Nie proponujemy powrotu do zasadniczej służby wojskowej. Mamy kilka modeli, jeden z najbardziej docenianych jest model szwajcarski – oświadczył.

Zapowiedź ta wywołała falę komentarzy. Do sprawy odniósł się podczas wizyty w Bielsku-Białej kandydat KO na prezydenta. Rafał Trzaskowski ocenił, że szkolenia powinny być dostępne dla każdego, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. – Uważam, że takie kursy powinny być otwarte dla wszystkich, którzy chcą wziąć w nich udział, zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Czasy są niespokojne – powiedział. Włodarz Warszawy dodał, że jeśli ktoś chce się szkolić, to państwo powinno mu to umożliwić.

Wiceszef PO podkreślał, że "szkolenia powinny odbywać się w bardzo różnych formatach: weekendowe, tygodniowe, miesięczne, wakacje z wojskiem". Według Trzaskowskiego umiejętności, jakie można nabyć podczas szkolenia – m.in. udzielania pierwszej pomocy czy strzelania – mogą się przydać w każdej sytuacji kryzysowej, nie tylko podczas wojny.

Gen. Bryś: Plany są. Trzeba je realizować

Tymczasem były szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji generał Mirosław Bryś przekonuje, że wszystkie potrzebne plany szkoleniowe są gotowe i wystarczy z nich skorzystać. Obecne kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej zdaje się jednak nie być chętne do takiego działania.

"W 24r. @MON_GOV_PL pod wodzą @KosiniakKamysz powołało zdecydowanie mniej żołnierzy rez. na ćwiczenia niż za czasów @mblaszczak w 23r. O jakim szkoleniu obecnie mowa? Słyszymy tylko o tworzeniu kolejnych planów i koncepcji w perspektywie roku. Plany są, tylko je realizować!!!" – napisał gen. na swoim koncie na platformie X.

