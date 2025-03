Geje nie będą bronić Polski? Żukowska: Ojczyzna ich nie dostrzega

W piątek w Sejmie premier Donald Tusk przedstawił informację w sprawie sytuacji międzynarodowej i bezpieczeństwa Polski po szczycie państw sojuszniczych w Londynie oraz posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli. – Nadzieja na to, aby Ukraina otrzymała w najbliższym czasie twarde gwarancje bezpieczeństwa z fizyczną obecnością USA na rzecz tych gwarancji wydaje się dzisiaj mniej prawdopodobna, mówię delikatnie, niż wcześniej – powiedział Tusk.

Jak zaznaczył, "to polskie stanowisko – nic o Ukrainie bez Ukrainy". – Dzisiaj ta obawa, że być może zapadną jakieś decyzje wiążące ponad głowami Ukrainy, a dotyczące stricte Ukrainy, ta obawa jest dzisiaj większa niż wcześniej, wiecie o tym państwo równie dobrze jak ja – podkreślił.

Dyskryminacja? Żukowska: Potrzebne realne równouprawnienie

Po wystąpieniu premiera głos w imieniu klubu Lewicy zabrała jego przewodnicząca Anna Maria Żukowska. W swoim wystąpieniu poseł zwróciła uwagę na rzekomą dyskryminację różnych grup. Odniosła się do zapowiedzi Donalda Tuska dotyczącej zapowiedzi wprowadzenia szkoleń wojskowych dla mężczyzn. – Po pierwsze dlaczego tylko mężczyzn? Młodych mężczyzn też jest zwyczajnie za mało, bo w ogóle młodego pokolenia jest za mało. Równie z kobiety tak samo powinny przechodzić szkolenie wojskowe. Tak, powinno być równouprawnienie, dlatego że jeżeli młody człowiek niezależnie od płci ma mieć wolę i determinację do walki o kraj, potencjalnie umierania za ten kraj, to musi czuć się z tym krajem związany – wskazała.

Według Żukowskiej Polski, w razie ataku, mogą nie chcieć bronić też homoseksualni mężczyźni: – Musi wiedzieć, że ten kraj gwarantuje mu prawo do mieszkania realnie, a nie tylko w konstytucji, równouprawnienie, równość płac i też równość małżeńską na przykład, bo dlaczego młodzi geje mieliby ginąć za ojczyznę, kiedy polska ojczyzna właściwie nie dostrzega, że chcieliby normalnie funkcjonować tak jak wszystkie inne związki.

