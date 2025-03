Kaczyński o zapowiedzi Tuska: To dobra decyzja, ale pod jednym warunkiem

Premier Donald Tusk poinformował w piątek w Sejmie, że trwają prace przygotowujące na wielką skalę szkolenia wojskowe dla każdego dorosłego mężczyzny w Polsce.

– Do końca roku chcemy mieć gotowy model, aby każdy dorosły mężczyzna w Polsce był szkolony na wypadek wojny i żeby ta rezerwa była adekwatna do ewentualnych zagrożeń – powiedział szef rządu. – Nie proponujemy powrotu do zasadniczej służby wojskowej. Mamy kilka modeli, jeden z najbardziej docenianych jest model szwajcarski – oświadczył.

Szkolenia wojskowe dla mężczyzn w Polsce. Kaczyński o propozycji Tuska

Prezes PiS Jarosław Kaczyński pytany przez dziennikarzy, co sądzi o propozycji premiera, stwierdził, że "to dobra decyzja, ale pod jednym warunkiem, że cała pedagogika społeczna się zmieni". – Że zamiast pedagogiki tchórzostwa, będziemy mieli powrót do etosu rycerskiego i do tego, że mężczyźni mają być także żołnierzami, czyli być w stanie się narazić także na śmierć – dodał.

Jak tłumaczył, "jeżeli będziemy ludzi szkolić, jak strzelać, jak się bronić, okopywać etc., ale jednocześnie będziemy podtrzymywali tę pedagogikę społeczną, która jest w tej chwili, to z tego po prostu nic nie wyjdzie". – Co z tego, że ktoś będzie nawet bardzo sprawny w tych czynnościach, jak pierwszą jego myślą będzie, żeby uciekać – podkreślił.

Prezes PiS o decyzji prezydenta: Ja bym wolał 5 proc. PKB na obronność

Prezes PiS skomentował także propozycję prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie wpisania do konstytucji progu wydatków na obronność na poziomie co najmniej 4 proc. PKB. – To jest pomysł dobry, tylko gdyby to ode mnie zależało, oczywiście nie ode mnie zależy, tylko od prezydenta, to ja bym wolał 5 proc. – powiedział.

Na pytanie, czy byłby w stanie w sprawie zmiany w konstytucji rozmawiać z przedstawicielami koalicji rządowej, Kaczyński odpowiedział: – Jeżeli chodzi o takie sprawy jak porozumienie konstytucyjne, (...) to oczywiście możemy rozmawiać.

Dopytywany, czy byłby w stanie osobiście rozmawiać z Tuskiem, odparł: – Może to byłoby kłopotliwe, może lepiej, żeby byli jacyś inni.

