"Przedstawiła swoje problemy zdrowotne". Nowe fakty ws. przesłuchania Skrzypek

W sobotę zmarła Barbara Skrzypek, wieloletnia współpracowniczka prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. W środę urzędniczka była przesłuchiwana przez prokurator Ewę Wrzosek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. W przesłuchaniu uczestniczyli również mec. Jacek Dubois oraz prawnik z kancelarii Romana Giertycha, posła Koalicji Obywatelskiej. Pełnomocnik Skrzypek nie został dopuszczony do jej przesłuchania.

Politycy PiS sugerują, że do nagłej śmierci Skrzypek przyczyniło się kilkugodzinne przesłuchanie w prokuraturze. Jarosław Kaczyński ujawnił na antenie TV Republika, że Skrzypek bardzo denerwowała się przesłuchaniem. – To napięcie było ogromne – powiedział.

"Łączenie śmierci świadka z faktem jego przesłuchania i podnoszenie bezpośredniego związku pomiędzy tymi zdarzeniami skutkować będzie wystąpieniem przez Prokuraturę Okręgową na drogę cywilnoprawną celem ochrony dobrego imienia instytucji i referenta sprawy" – poinformowała w komunikacie stołeczna prokuratura.

Pełnomocnik Skrzypek zabrał głos

W niedzielę na profilach polityków PiS w mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie pełnomocnika Barbary Skrzypek. "W dniu 12 marca 2025 r. o godz. 9.45 stawiłem się z Panią Barbarą Skrzypek w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, jako pełnomocnik świadka w tzw. sprawie »dwóch wież«. Prokurator prowadzący przesłuchanie jeszcze na korytarzu odmówił dopuszczenia mnie do czynności. Następnie po wejściu do gabinetu uzasadniłem potrzebę uczestnictwa adwokata jako pełnomocnika. Między innymi wskazałem na zły stan zdrowia świadka oraz obecność dwóch pełnomocników zawiadamiającego, co dodatkowo mogło być odczytywane przez świadka jako element presji. Po mojej wypowiedzi Pani Barbara Skrzypek również osobiście przedstawiła swoje problemy zdrowotne" – czytamy.

"Po kolejnej odmowie prokuratora, niedopuszczony do czynności przesłuchania, ok. godz. 10.30 opuściłem gabinet prokuratora. Następnie oczekiwałem na świadka w pobliżu prokuratury, aż do końca czynności o godz. 15.00" – przekazał adwokat Krzysztof Gotkowicz.

