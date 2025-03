Owsiak zwrócił się do Wrzosek. "To się nie mieści w głowie"

Jerzy Owsiak wyraził swoje wsparcie dla prokurator Ewy Wrzosek poprzez wpis na Facebooku. "Ujawniono publicznie Pani wszystkie dane, łamiąc podstawową zasadę poszanowania prywatności. To się nie mieści w głowie. Spotyka się Pani z ogromem hejtu, który także ja przeżywam od wielu, wielu, wielu lat, w tym z groźbami karalnymi. Wiem, co to są groźby karalne" – napisał.

Szef WOŚP informował w mediach społecznościowych, że stał się celem licznych gróźb, co doprowadziło do wszczęcia kilkunastu postępowań przez prokuraturę.

Owsiak z apelem do Wrzosek

"Trudno odróżnić napitych albo trzeźwiejących szaleńców od tych, którzy być może rozpoczynają w swoich skłębionych, morderczych myślach kombinowanie, jak faktycznie dokonać zbrodni. To potrafiło, przynajmniej u mnie, rozdygotać całą codzienność. To potrafiło wywoływać zatrważające myśli o najbliższych, przyjaciołach, o tych, z którymi człowiek pracuje. Piekielna maszyna, która pobudza takie myślenie, bezpardonowo w swoich newsach, programach, komentarzach, brnie do przodu bez żadnych oporów. Nie licząc się z nikim i niczym" – czytamy we wpisie Owsiaka.

"Ja, moi najbliżsi, przyjaciele i współpracownicy w Fundacji stali, stoją i będą stać za mną murem. Już pokazaliśmy, że można temu złu się przeciwstawić" – stwierdził prezes WOŚP.

"Z całego serca wspieram Panią, a życząc wytrwałości, proszę cały czas także trwać w swoich przekonaniach i posługując się od początku do końca, powtarzam, od początku do końca, literą prawą, tak jak pani to robiła dotąd, nie odpuścić nikomu łamania prawa wobec Pani" – wezwał Owsiak.

Sprawa śmierci Barbary Skrzypek

W sobotę, w wieku 66 lat zmarła Barbara Skrzypek, wieloletnia współpracownica prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Politycy PiS zwracają uwagę na fakt, że urzędniczka była w środę przesłuchiwana w charakterze świadka przez prokurator Ewę Wrzosek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Pełnomocnik Skrzypek nie został dopuszczony do jej przesłuchania. Uczestniczyli w nim natomiast mec. Jacek Dubois oraz prawnik z kancelarii Romana Giertycha, posła Koalicji Obywatelskiej.

Prokurator Wrzosek otrzymała policyjną ochronę. To reakcja na groźby kierowane pod jej adresem.

