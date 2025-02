"100 tys. zł za zabicie Owsiaka". Jest akt oskarżenia dla 38-latka

14 stycznia policja zatrzymała 38-letniego mężczyznę, który za pośrednictwem Facebooka groził Jerzemu Owsiakowi śmiercią i nawoływał do jego zabójstwa, oferując za to 100 tys. zł. Mieszkaniec Odrzykonia (woj. podkarpackie) usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych i nawoływania do zbrodni. Tomasz P. przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego w Krośnie.

Groził Owsiakowi. "We mnie wzrastała złość"

"100 tys. zł za zabicie Owsiaka. Zabić Owsiaka. Strzelać w was i Owsiaka" – napisał 12 stycznia na platformie Facebook 38-letni Tomasz P. Podczas przesłuchania mężczyzna tłumaczył, że jego działania były wynikiem negatywnych komentarzy na temat działalności Jerzego Owsiaka, które przeczytał w internecie. – Te wpisy były podyktowane tym, że naczytałem się w internecie o Jerzym Owsiaku, co ma i czym jeździ. I to spowodowało, że zacząłem pisać w internecie, nawoływać do zabicia. We mnie wzrastała złość – mówił Tomasz P., cytowany przez PAP.

38-latek dodał, że spożycie alkoholu mogło wpłynąć na jego agresywne zachowanie. Od momentu zatrzymania mężczyzna przebywa w areszcie, a jego obrona złożyła zażalenie na stosowanie tego środka zapobiegawczego.

Przeszukanie bez nakazu sądu

Prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak informował w mediach społecznościowych, że stał się celem licznych gróźb, co doprowadziło do wszczęcia kilkunastu postępowań przez prokuraturę.

Niedawno Wirtualna Polska opisała szokujące kulisy obławy na mieszkankę Torunia. 66-letnia kobieta napisała na Facebooku pod adresem Owsiaka: "giń człeku". Służby zadziałały natychmiast. Jak się okazało, przeszukania seniorki dokonano bez nakazu sądu, usprawiedliwiając to pilną sytuacją. Dodatkowe kontrowersje budzi fakt, że nie przesłuchano Jerzego Owsiaka, rzekomego pokrzywdzonego, co jest standardem.

