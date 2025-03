Owsiak znów ogłasza rekord. Tyle pieniędzy zebrała WOŚP

33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się w niedzielę 26 stycznia. Prezes WOŚP Jerzy Owsiak ogłosił, że tegoroczna zbiórka do puszek zakończyła się kwotą 178,5 mln zł. Do ostatecznej sumy doliczane są także pieniądze m.in. z licytacji, stąd ostateczna kwota to 289 068 047,77 zł. Zebrane środki zostaną przeznaczone na potrzeby hematologii i onkologii dziecięcej.

"Z całego serca: DZIĘKUJEMY. Po raz kolejny zagraliśmy razem w aż 24 krajach na całym świecie – z radością i na zdrowie. Dla onkologii i hematologii dziecięcej podczas 33. Finału WOŚP udało nam się wspólnie zebrać 289 068 047,77 PLN! Gramy dalej, do końca świata i jeden dzień dłużej!" – czytamy na profilu fundacji WOŚP na platformie X. W ubiegłym roku, w ramach 32. finału WOŚP, zebrano 281 879 118,07 zł.

Owsiak: Starliśmy się z siłą zła i pogardy

"Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wspaniałego rezultatu 33. Finału WOŚP. Dziękujemy za wydarzenia wielkie, za działania ogromne. Dziękujemy także za nawet najmniejszą pomoc, która budowała atmosferę 33. Finału. Zebrane środki pozwolą realizować wszystkie projekty złożone przez ekspertów w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej. My już dokonaliśmy pierwszych zakupów, których celem są hospicja onkologiczne. Pracujemy na pełnych obrotach. Ten Finał był wyjątkowy, starliśmy się z nieprawdopodobną siłą zła i pogardy, jaka była skierowana w naszą stronę. Wylaną kawę jednak wypiło 4,4 mln Polaków wspierając Orkiestrę i w bardzo wielu miejscach odczuliśmy dowód na to, że wszyscy cenimy sobie wspólnotę, radość jaką przynosi przygotowanie i sam Finał" – napisał na Facebooku Jerzy Owsiak.

"Także wy, hejterzy, wylewając tyle złego dodaliście moc sprawczą w naszym graniu. A jaka ona jest, zawsze mówimy, że nie chodzi o rekordy. Chodzi o skuteczność. (...) Ta pomoc trafia do wszystkich, także do tych, którzy myślą, że mogą budować jakąkolwiek moc i siłę słowami nienawiści do Orkiestry. Pamiętajcie, możecie zawsze nas przeprosić" – stwierdził szef WOŚP. "Wszyscy razem uczyniliśmy z dnia Finału piękne, pogodne, pełne uśmiechu święto, które po raz 33. przyniosło wspaniały wynik, jeszcze większy od zeszłorocznej orkiestrowej zbiórki. Dziękujemy!" – dodał.

Ujawniono wydatki WOŚP. 10 mln zł na festiwal

Przypomnijmy, że na antenie Kanału Zero Piotr Wielgucki, znany w internecie jako "Matka Kurka", omówił m.in. kwestię tego, jak WOŚP rozlicza się z przekazanych pieniędzy z 1,5 proc. podatku. Z dokumentów przedstawionych przez Wielguckiego wynika, że fundacja z zebranych 18 mln zł ponad 2 mln zł przekazała na pomoc Ukrainie, a równo 10 mln zł przeznaczyła na organizację festiwalu Pol&Rock (wcześniej Przystanek Woodstock). Ponadto 143 tys. zł trafiło na pomoc humanitarną w Turcji, a kolejne 23 tys. zł na "audyt sprawozdania finansowego".

W programie podkreślono, że powyższe informacje nie dotyczą tzw. finału WOŚP, a jedynie odpisów od podatku.

