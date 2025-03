Biskup: Feminizm próbuje zabrać z kobiety to, co w niej najpiękniejsze

Wspólnota o charakterze formacyjno-modlitewnym powstała w odpowiedzi na potrzeby duchowej i moralnej formacji kobiet w duchu nauczania Kościoła katolickiego – do bycia dobrą chrześcijanką oraz odpowiedzialną kobietą, żoną i matką – na wzór Maryi. – Obecnie, jak nigdy dotąd, ludzkość potrzebuje odnalezienia właściwego sensu życia i odrodzenia relacji, które będą budować cywilizację miłości – mówił w czasie homilii bp Krzysztof Włodarczyk, dodając, że właśnie w kobietach drzemie ogromny potencjał odrodzenia i od nich zależy przyszłość ludzkości.

Mądrość kobiety

Co na samym początku czyni kobietę piękną? – pytał ordynariusz diecezji bydgoskiej. – Jej mądrość, która przejawia się poprzez dobro, roztropność, wrażliwość serca, zdolność do wybierania tego, co ważniejsze w porządku wartości, a także szukanie prawdy. Mądra kobieta, jak Maryja, kieruje się rozumem, ale i intuicją serca, by wybierać zawsze większe dobro – dodał bp Włodarczyk, przywołując św. Jana Pawła II, który wprowadził do języka teologicznego pojęcie geniuszu kobiety.

Kobieta odważna jak Maryja – to według biskupa taka, która – czerpie swą siłę do codziennych zmagań z mocy Bożej. – Jak często kobiety zapominają o godności, do której stworzył je Pan Bóg. Zranienia i grzechy nakładają na kobiety maski kłamstw, które gaszą ich poczucie wartości i nie pozwalają wierzyć, że naprawdę są ważne, cenne, wybrane, kochane i piękne – mówił.

Biskup mocno podkreślił, że najpiękniejszym wyrazem miłości kobiety jest cecha, która najpełniej określa jej tożsamość, czyli macierzyństwo. W nim zawiera się wszystko, co stanowi o miłości: troska, oddanie, poświęcenie, dostrzeganie potrzeb. – Nie każda z kobiet będzie matką biologiczną, ale każda z natury ma pragnienie opiekuńczości, bycia dla kogoś. To pragnienie wlał w kobietę sam Bóg, nawet jeśli świat próbuje temu zaprzeczyć. Maryja pokazuje, jak pięknie można wypełnić tę rolę i pragnienie także poprzez macierzyństwo duchowe. Ona sama stała się dla nas Matką, przyjmując wolę Jezusa – dodał ordynariusz diecezji bydgoskiej.

Pielgrzymi z całej Polski

Do Bydgoszczy przyjechało ponad dziewięćset kobiet z całej Polski. W sanktuarium byli także obecni licznie mężowie, często należący do wspólnoty Wojowników Maryi. – Są z nami panie od morza aż do gór, od Odry aż po Bug. Cieszę się, że po uroczystości Zwiastowania Pańskiego nastąpiło to spotkanie. Po Zwiastowaniu Maryja została nazwana Pełną Łaski. Radujemy się, że jesteście – dodał kustosz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, ks. kan. Józef Orchowski. – Przyjechałyśmy z różnych krańców Polski do tronu Maryi, by formować swoje serca, na Jej wzór pełnić posługę w Nazarecie – powiedziała Lucyna.

Biskupowi bydgoskiemu została wręczona duża figura Maryi, przywieziona z Medjugorie. – Ksiądz biskup jako wojownik Maryi, który oddał się całkowicie naszej Matce, dobrze wie, jak pięknie się z Nią żyje – dodała Lucyna. – Wraz Niepokalaną, którą pozostawiamy, chcemy zapewnić o naszej nieustannej modlitwie – powiedziała siostra Bartłomieja Magdalena Sobczyk.

Spotkanie z udziałem pasterza zakończyło posłanie liderek do służby w lokalnych wspólnotach, dzięki którym powstają „domowe wieczerniki modlitwy”.

