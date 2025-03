"Ten pan kłamie jak zwykle". Prezydent Duda reaguje na wpis dziennikarza "Wyborczej"

Prezydent W ostatnich dniach para prezydencka udała się z wizytą do Watykanu i Włoch. Andrzej Duda spotkał się m.in. z Sekretarzem Stanu Stolicy Apostolskiej, prezydentem Włoch oraz premier tego kraju Giorgią Meloni. Prezydent wraz z małżonką złożyli także kwiaty na grobie św. Jana Pawła II.

Prezydent odpowiada Wielińskiemu

Dziennikarz "Gazety Wyborczej" Bartosz Wieliński postanowił podzielić się swoimi "ustaleniami" dotyczącymi ostatniego dnia pobytu prezydenta we Włoszech. Jak napisał, według tego, czego się dowiedział, Andrzej Duda odwiedził restaurację o nazwie "Vladimiro".

"Nie wiem, czy jego otoczenie robi mu to złośliwie, czy po prostu nie ogarniają takich kwestii…" – napisał Wieliński na swoim koncie na platformie X.

Wpis sprowokował wiele komentarzy. Zdecydowana większość z nich była mało przychylna dla Wielińskiego. W końcu do jego "informacji" postanowił odnieść się sam prezydent.

"Informuję wszystkich zainteresowanych, że w ogóle nie byliśmy w restauracji «Vladimiro» w Rzymie. Ten pan kłamie jak zwykle. Taka prawda" – napisał na X.

Wizyta we Włoszech

Podczas pobytu w Watykanie Andrzej Duda odwiedził także Bazylikę Świętego Piotra, co miało szczególne znaczenie w kontekście Roku Jubileuszowego oraz otwarcia Drzwi Świętych. – Właśnie wczoraj przeszliśmy przez nie z moją żoną i całą polską delegacją. Także po to, by modlić się przy grobie naszego Ojca Świętego Jana Pawła II – podkreślił prezydent.

Podczas wizyty we Włoszech prezydent RP spotkał się z włoskimi przywódcami – prezydentem Sergio Mattarellą oraz premier Giorgią Meloni. Rozmowy dotyczyły zarówno aktualnych kwestii międzynarodowych, jak i polsko-włoskiej współpracy. Andrzej Duda podziękował osobiście swoim włoskim rozmówcom za dotychczasową współpracę.

