Andrzej Duda w Watykanie. Rozmawiał o aktualnej sytuacji międzynarodowej

Głównymi tematami rozmów są aktualna sytuacja międzynarodowa, wsparcie humanitarne dla Ukrainy oraz konflikt w Strefie Gazy. W trakcie wizyty prezydent przekazał również na ręce kardynała podziękowania dla Papieża Franciszka za dekadę współpracy. Plan spotkań obejmuje także rozmowy z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą oraz premier Giorgią Meloni.

Duda: Wizyta w Watykanie ma charakter symboliczny

Tuż przed wizytą w Watykanie Andrzej Duda spotkał się z dziennikarzami, informując o zmianach w pierwotnym harmonogramie. Podkreślił, że choć planowano jego bezpośrednie spotkanie z Papieżem Franciszkiem, to z powodu rekonwalescencji Ojca Świętego do niego nie dojdzie. – Jadę do Państwa Watykańskiego na spotkanie nie z Ojcem Świętym Franciszkiem, jak to było planowane pierwotnie, jadę natomiast na spotkanie z kard. Pietro Parolinem, z którym będę rozmawiał o sytuacji międzynarodowej, o działaniach, które prowadzi Stolica Apostolska w kwestii wsparcia dla Ukrainy i dla uchodźców ukraińskich, a także o konflikcie na Bliskim Wschodzie – będziemy rozmawiać o tych wszystkich działaniach – powiedział prezydent.

Andrzej Duda zaznaczył również, że jego wizyta w Watykanie ma charakter symboliczny, jako wyraz wdzięczności za wieloletnią współpracę. – Za obecność Ojca Świętego Franciszka na Światowych Dniach Młodzieży w Polsce w 2016 roku, za te wszystkie ważne wydarzenia, które w okresie dziesięciu lat mojej prezydentury właśnie w kontekście Ojca Świętego, Stolicy Apostolskiej dla naszego kraju miały miejsce – mówił prezydent.

Podczas pobytu w Watykanie Andrzej Duda odwiedził także Bazylikę Świętego Piotra, co miało szczególne znaczenie w kontekście Roku Jubileuszowego oraz otwarcia Drzwi Świętych. – Właśnie wczoraj przeszliśmy przez nie z moją żoną i całą polską delegacją. Także po to, by modlić się przy grobie naszego Ojca Świętego Jana Pawła II – podkreślił prezydent. Wspomniał również o zbliżającej się 20. rocznicy śmierci Papieża Polaka. – Za kilka dni przypada 20. rocznica jego odejścia do Domu Ojca. Nikomu w Polsce nie trzeba tłumaczyć, jak to jest ważny moment dla nas, jak ważna jest możliwość oddania hołdu, ale też modlitwy przy grobie Ojca Świętego – modlitwy za ojczyznę – Polskę, a teraz także za zdrowie Ojca Świętego Franciszka – dodał prezydent.

Prezydent: Cieszę się z poprawy stanu zdrowia Franciszka

Andrzej Duda wyraził również radość z poprawy stanu zdrowia papieża Franciszka. – Cieszymy się bardzo, że Ojciec Święty opuścił szpital, że to zapalenie płuc, które go dotknęło udało się lekarzom opanować – powiedział.

Podczas wizyty we Włoszech prezydent RP planuje również spotkania z włoskimi przywódcami – prezydentem Sergio Mattarellą oraz premier Giorgią Meloni. Rozmowy mają dotyczyć zarówno aktualnych kwestii międzynarodowych, jak i polsko-włoskiej współpracy. Andrzej Duda zamierza także osobiście podziękować swoim włoskim rozmówcom za dotychczasową współpracę.

