Polska zostanie zaatakowana? Ekspert: Istnieją istotne przesłanki

Prezydent Rosji rozumie, że czas nie jest jego sprzymierzeńcem i nie zamierza czekać, by dać Europie wystarczająco dużo czasu na rozwinięcie jej zdolności obronnych. Ponadto w jego interesie leży podjęcie działań jak najszybciej, zanim rosyjska gospodarka się załamie. Takie tezy stawia były konsultant Pentagonu w dziedzinie technologii obronnych i projektowania systemów uzbrojenia, ekspert Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego Reuben Johnson, powołując się na wypowiedzi szefa europejskiego konsorcjum lotnictwa i obrony Airbus, Rene Obermanna.

Putin wykorzysta słabość Europy

Ekspert wskazuje, że Putin ma opinię człowieka, który zawsze szuka i wykorzystuje wszelkie słabości swoich oponentów. Według Obermanna rosyjski przywódca dostrzega teraz słabość NATO i uważa, że obecna sytuacja w Europie stwarza szansę powodzenia.

Jednocześnie Putin przekształcił Rosję w kraj, którego gospodarka opiera się wyłącznie na wojsku, co doprowadziło do chwiejnej równowagi i "niszczycielskich stóp procentowych”. Warunki te zagrażają długoterminowej zdolności Rosji do utrzymania funkcjonowania kompleksu wojskowo-przemysłowego.

"Putin musi podjąć działania tak szybko, jak to możliwe, zanim domek z kart, jakim jest jego sytuacja finansowa, runie” – czytamy w artykule Johnsona opublikowanym przez 19FortyFive.

Według Obermanna, atak będzie polegał na uderzeniu przez strategicznie ważny korytarz suwalski, łączący rosyjski Kaliningrad z Białorusią. Sugeruje, że uzasadnienie i "plan gry” Putina dotyczący przejęcia tego terenu będą dokładną repliką inwazji na Krym w marcu 2014 r.

"Biorąc pod uwagę napięcia między USA a ich europejskimi sojusznikami, Moskwa może zdecydować, że istnieje szansa na przejęcie tego mostu lądowego i zakończenie izolacji geograficznej Kaliningradu. Naruszyłoby to suwerenność Estonii, Litwy i Polski, które są członkami NATO. Jeśli NATO nie odpowie na rosyjską inwazję tego rodzaju, Putin może zniszczyć to, co pozostało z autorytetu sojuszu” – pisze autor.

