"Turcja jest gotowa do zaangażowania". Erdogan rozmawiał z Putinem

Jak informuje agencja Reuters, turecki przywódca podkreślił, że jego kraj aktywnie angażuje się w działania na rzecz zakończenia konfliktu w Ukrainie i w razie potrzeby jest gotów zorganizować rozmowy pokojowe.

Erdogan: Turcja śledzi inicjatywy pokojowe

Erdogan zaznaczył, że Turcja z uwagą śledzi wszelkie inicjatywy mające na celu zakończenie wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą, ponownie deklarując gotowość Ankary do wsparcia procesu negocjacyjnego.

Podkreślił również, że Turcja jest przygotowana do organizacji takich rozmów. – Jesteśmy gotowi udzielić wszelkiego rodzaju wsparcia, w tym organizacji negocjacji pokojowych, aby zapewnić honorowy i trwały pokój – miał powiedzieć turecki prezydent, którego wypowiedź przytacza portal Turkyie Today. Erdogan rozmawiał z Putinem

Według informacji agencji Reutera, rozmowa obejmowała także temat bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Czarnym. Turecka strona wskazała, że działania mające na celu jej przywrócenie mogą mieć istotny wpływ na osiągnięcie stabilizacji w regionie. Erdogan podkreślił gotowość Turcji do aktywnego zaangażowania się w te działania i wniesienia "swojego wkładu".

Rozmowy o sytuacji w Syrii

Podczas rozmowy turecki przywódca odniósł się również do współpracy z Rosją w kontekście sytuacji w Syrii. Zaznaczył, że Ankara przywiązuje dużą wagę do zachowania integralności terytorialnej tego kraju oraz dąży do trwałego pokoju i stabilności w regionie.

Prezydent Turcji zwrócił uwagę na możliwość współpracy obu państw w przeciwdziałaniu działaniom prowadzącym do destabilizacji Syrii, w tym inicjatywom, które mogą pogłębiać podziały etniczne i wyznaniowe. – Dla stabilności Syrii kluczowe jest, aby nie była ona już wygodnym obszarem działania dla organizacji terrorystycznych – miał zaznaczyć Erdogan, dodając, że syryjskie zasoby powinny znajdować się pod kontrolą władz tego kraju.

"Rozmowa telefoniczna przygotowała również grunt pod dalszą współpracę między oboma krajami. Prezydent Erdogan wyraził zaangażowanie Ankary we współpracę z Rosją w celu sprostania wspólnym wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa regionalnego. Dwaj przywódcy zgodzili się utrzymać otwarte kanały komunikacji i przyszłych dyskusji na temat kwestii strategicznych" – podaje cytowany portal, powołując się na oficjalny komunikat tureckiej Dyrekcji ds. Komunikacji.

