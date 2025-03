Europejski parasol nuklearny. Francja i Wielka Brytania obronią Europę?

Spośród ośmiu znanych mocarstw nuklearnych na świecie, Francja i Wielka Brytania są jedynymi w Europie, które posiadają własny arsenał, niezależny od Stanów Zjednoczonych. Niemcy, Włochy, Holandia, Belgia i Turcja z kolei przechowują w swoich bazach amerykańską broń jądrową.

Dziennikarze "The Wall Street Journal" piszą, że retoryka obecnej administracji USA wobec Rosji i wroga postawa Trumpa wobec Europy sprawiają, że europejscy przywódcy wątpią, czy USA będą w stanie obronić kontynent. Doprowadziło to do wezwań do utworzenia europejskiego "parasola nuklearnego”, który obejmowałby arsenały Francji i Wielkiej Brytanii.

Europejski arsenał nuklearny

Według artykułu stworzenie europejskiego potencjału nuklearnego miałoby pierwszeństwo przed procedurami opracowanymi przez Stany Zjednoczone w czasie zimnej wojny. Uważa się jednak, że będzie to kosztowne, technicznie trudne i że pełna realizacja tego pomysłu zajmie lata.

"WSJ" przypomina, że Wielka Brytania może odpalać broń jądrową wyłącznie z okrętów podwodnych. Obecnie kraj ten dysponuje jedynie czterema jednostkami, które przenoszą głowice nuklearne. Ponadto arsenał nuklearny Wielkiej Brytanii jest najmniejszy spośród głównych mocarstw nuklearnych i liczy około 250 głowic. Brytyjski rząd twierdzi, że jego celem jest utrzymanie "minimalnego, wiarygodnego, niezależnego odstraszania nuklearnego”.

Jednocześnie Francja nadal inwestuje miliardy dolarów rocznie w utrzymanie swojego arsenału nuklearnego, szacowanego na 290 głowic. Kraj ten produkuje wszystkie niezbędne komponenty.

Niektórzy byli urzędnicy Pentagonu twierdzą, że francuski i brytyjski arsenał nuklearny musi przejść modernizację kosztującą wiele miliardów dolarów, jeśli Europejczycy chcą dorównać swojemu arsenałowi nuklearnemu amerykańskiemu. Inni eksperci uważają jednak, że obecne siły zbrojne tych dwóch krajów mogą być wystarczające, zwłaszcza jeśli Francja i Wielka Brytania wyraźnie wyrażą swoje zaangażowanie w obronę NATO i włączą się w planowanie wojskowe sojuszu.

Czytaj też:

USA: Iran musi zrezygnować. Alternatywa nie jest zbyt dobraCzytaj też:

Irański program nuklearny. Chiny zaapelowały do USA i Iranu