Złe wieści dla nowych emerytów. Nawet 400 zł mniej

Główny Urząd Statystyczny opublikował nowe tablice trwania życia. Są one niezwykle ważne, ponieważ pokazują, jak statystycznie zmienia się długość życia Polaków – to ma wpływ na wysokość świadczeń emerytalnych. Wiadomo, że żyjemy coraz dłużej, co cieszy. W rok średnia życia zwiększyła się o kilka miesięcy. Przyszłych emerytów powinien jednak martwić ten fakt, ponieważ przekłada się ona na wysokość świadczeń osób, które dopiero osiągną wiek emerytalny.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyliczając emerytury, dzieli zebrany przez lata pracy kapitał przez prognozę trwania życia, która jest wyrażona w miesiącach. Wynik jest emeryturą. Im dłuższa jest prognoza życia, tym świadczenie jest mniejsze.

Kilkadziesiąt złotych mniej na miesiąc

Wyliczono, że dla 60-latka przeciętne trwanie życia według obecnych tablic to 264 miesiące. Nowe tablice, które będą obowiązywać od 1 kwietnia do 31 marca 2026 roku, wskazują, że prognoza dla 60-latka wynosi 266 miesięcy. W przypadku 65-latka statystyczna długość życia wyniesie 220 miesięcy, czyli też o dwa miesiące dłużej niż obecnie. "Fakt" dokonał symulacji sprawdzającej, jak przełoży się to na wysokość świadczeń. Nowe tablice będą obowiązywać od 1 kwietnia, czyli będą dotyczyć tylko osób, które dopiero osiągną wiek emerytalny (kobiet urodzonych między 1 kwietnia 1965 r. a 31 marca 1966 r. oraz mężczyzn urodzonych między 1 kwietnia 1960 r. a 31 marca 1961 r.). Istnieje możliwość dalszej pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego. Decyzja ta wpłynie na zwiększenie emerytury.

Gazeta wskazuje, że 60-letnia kobieta, która uzbierała na koncie w ZUS 600 tys. zł, na nowych tablicach straci 19 zł miesięcznie. W skali roku to prawie 230 zł. Z kolei 70-letni mężczyzna, który uzbierał na koncie w ZUS 700 tys. zł, na nowych tablicach straci 34 zł miesięcznie. Rocznie – ponad 400 zł.

"Fakt" wylicza, że osoba przechodząca na emeryturę w wieku 65 lat, która zgromadziła w ZUS 500 tys. zł, w wyniku wyliczeń straci miesięcznie 20 zł. Im większy zebrany kapitał, tym większa strata.

