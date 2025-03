Aż 4 tys. zł dla osób 50 plus. Świadczenie z ZUS

Świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom pracującym w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz nauczycielom zatrudnionym w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

Aby móc się o nie ubiegać, należy osiągnąć odpowiedni wiek. Ten ulega zmianie w ciągu kolejnych lat. W 2024 roku dla kobiet ta granica wynosiła co najmniej 55 lat, a dla mężczyzn 60 lat. Na okres 2025-2026 limity wynoszą odpowiednio 56 i 61 lat. W 2027 roku wzrosną do 57 i 62 lat, w 2029 roku do 58 i 63 lat, a w 2031 roku do 59 i 64 lat – wskazuje portal infor.pl.

Wniosek do ZUS ws. świadczenia kompensacyjnego

Środki ze świadczenia przyznaje ZUS. Jak powinien wyglądać proces ubiegania się o pieniądze?

Do wniosku o świadczenie kompensacyjne trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające okres wykonywania pracy nauczycielskiej, także dokumenty, które potwierdzają okresy, między innymi pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego, nauki w szkole wyższej. Na tej liście muszą się też znaleźć dokumenty potwierdzające wynagrodzenie przed stycznia 1999 roku oraz informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych.

Najniższe nauczycielskie świadczenia kompensacyjnego, jest równe kwocie najniższej emerytury. Po marcowej, pierwszej w tym roku waloryzacji, wynosi ono 1878,91 zł brutto. Ich średnia w wybranych miesiącach ubiegłego roku to: styczeń 2024 – 3557 zł; czerwiec – 3986 zł; październik – 4329 zł; listopad – 4123 zł; grudzień – 4054 zł.

Zakład może jednak wstrzymać wypłatę świadczenia kompensacyjnego. Stanie się tak w sytuacji, gdy świadczeniobiorca podejmie tak zwaną pracę nauczycielską. Wtedy to wypłata zostanie wstrzymana bez względu na to, jaki będzie to wymiar pracy lub jakie zarobki uzyska.

W sytuacji podjęcia innego rodzaju zatrudnienia, ZUS zmniejszy wysokość świadczenia kompensacyjnego na zasadach przewidzianych dla emerytur i rent.

