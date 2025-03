"Głupie ataki". Ostra wymiana zdań Mentzena z Jaskulskim

Kandydat Konfederacji na prezydenta będzie gościem na kanale Zero. Prowadzący program Krzysztof Stanowski, również kandydat na prezydenta, zachęcił na portalu X do przesyłania pomysłów na pytania do wywiadu. Z kolei Mentzen zapytał, jakich odpowiedzi oczekują od niego użytkownicy serwisu. Do tego ostatniego wpisu odniósł się poseł Koalicji Obywatelskiej.

Jaskulski do Mentzena: Bądź sobą!

"Nie wiesz jak się zachować? Bądź sobą! Powiedz ludziom, że chcesz wyjścia z UE, likwidacji ZUS-u, 800+, 13. i 14. emerytury, darmowych studiów i płacy minimalnej. Że marzysz o karaniu za aborcję z gwałtu, a demokrację nazywasz »głupim ustrojem«. Bądź sobą. W pełnej krasie" – napisał Jaskulski.

Na reakcję Mentzena nie trzeba było długo czekać. Polityk umieścił pod wpisem swój komentarz.

"Gdy pierwszy raz mnie spotkałeś w Sejmie, podszedłeś sobie zrobić zdjęcie, normalnie rozmawialiśmy, mówiłeś, że podoba Ci się to co robię. To było fajne, że pomimo różnic w poglądach można było się szanować. A teraz takie głupie ataki. Szkoda, że polityka Cię tak szybko zepsuła" – stwierdził kandydat Konfederacji na prezydenta.

Kolejny sondaż korzystny dla Mentzena

W sondażu przeprowadzonym przez pracownię UCE Research na zlecenie Onetu pytano Polaków czy Sławomir Mentzen ma realne szanse na wejście do II tury w nadchodzących wyborach prezydenckich.

Niemal połowa badanych tak uważa. Aż 49,51 proc. respondentów jest zdania, że Mentzen może wyprzedzić Karola Nawrockiego. Przeciwników takiej opinii jest zdecydowanie mniej. 33,14 proc. ankietowanych uważa, że kandydat Konfederacji nie ma szans na drugą turę. Z kolei 17,36 proc. uczestników sondażu nie ma jeszcze wyrobionego zdania.

Najwięcej osób przekonanych o szansach Mentzena jest wśród wyborców Konfederacji – aż 84 z nich uważa, że lider Nowej Nadziei może wejść się do II tury. Podobnie uważa 50,3 proc. zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Podobnie uważa 54,2 proc. wyborców Trzeciej Dogi. Takiego samego zdania jest z kolei 36,4 proc. osób popierających KO oraz 43,8 proc. zwolenników Lewicy.

