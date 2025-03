Biejat o rosnącym poparciu dla Mentzena: Patrzę na to z przerażeniem

Biejat pytana w TVN24, dlaczego sondaże wskazują na rosnące poparcie ludzi młodych dla Mentzena, a nie dla niej, odpowiedziała: – Patrzę z przerażeniem na rosnące słupki Sławomira Mentzena, który niestety skutecznie ukrył swoje prawdziwe poglądy. Poglądy, które mówią o zamykaniu na dziesięć lat kobiet za to, że przerywają ciąże nawet, kiedy jest wynikiem gwałtu.

Biejat "przerażona" rosnącymi notowaniami Mentzena

Dopytywana, czy większe poparcie dla Mentzena wśród młodych osób to zasługa mediów społecznościowych, Biejat powiedziała: – Nie udaje się nam dobrze dotrzeć z tą ofertą, a oczywiście, że jest ona lepsza.

– Do tej pory niestety nie byliśmy skuteczni w docieraniu do użytkowników TikToka. Dzisiaj moja kampania polega w dużej mierze również na tym, żeby nadgonić te zaległości. Bardzo mocno inwestujemy w dotarcie do ludzi w mediach społecznościowych – argumentowała.

Jej zdaniem wyborcy, także ci lewicowi, "tak bardzo obawiają się powrotu PiS-u, że wolą zatkać nos i głosować na mniejsze zło, zamiast wybrać zgodnie ze swoimi przekonaniami i zgodnie z tym, w co wierzą".

– Chciałabym dzisiaj zaapelować do państwa, żebyście się państwo nie bali, bo w pierwszej turze i tak nikt nie wygra. Nie rozmawiamy o straconym głosie, ale o pewnej informacji, którą chcecie wysłać rządzącym – argumentowała.

Do wyborów prezydenckich zostało mniej niż dwa miesiące. Co mówią sondaże?

Magdalena Biejat od miesięcy zajmuje w sondażach odległe miejsce. Poparcie dla niej wynosi 2-3 proc. Z kolei Sławomir Mentzen jest na fali wznoszącej – większość badań daje mu trzecie miejsce, tuż za Karolem Nawrocki, do którego kandydat Konfederacji zbliża się coraz szybciej.

Wybory prezydenckie odbędą się już za niespełna dwa miesiące, 18 maja. Druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca.

