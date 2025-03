Koniec z różnorodnością i inkluzywnością. Trump stawia firmom z UE ultimatum

Jak donosi "Financial Times", przedstawiciele administracji Donalda Trumpa wysłali pisma do firm w Unii Europejskiej, które podpisały kontrakty z rządem USA, informując je o konieczności zastosowania się do rozporządzenia zakazującego programów DEI. Programy te promowały różnorodność i integrację, wprowadzając mechanizmy rekrutacji i awansów opartych na parytetach rasy, orientacji seksualnej czy płci.

Trump walczy z DEI

Zgodnie z dokumentem "kontrahenci Departamentu Stanu muszą potwierdzić, że nie prowadzą żadnych programów promujących DEI, które naruszają jakiekolwiek obowiązujące przepisy antydyskryminacyjne i zgodzić się, że takie oświadczenie jest istotne dla decyzji rządu w sprawie płatności i w związku z tym podlega ustawie o fałszywych roszczeniach”.

Pisma, rozsyłane przez ambasady amerykańskie w Paryżu i w całej UE, zawierały również kwestionariusz nakazujący firmom certyfikację zgodności z federalnymi przepisami antydyskryminacyjnymi. O istnieniu dokumenty po raz pierwszy poinformował w piątek francuski dziennik biznesowy "Les Echos".

Jak podaje "Financial Times", list wysłali również dyplomaci amerykańscy z państw UE z Europy Środkowo-Wschodniej i Belgii. Gazeta podkreśla, że w przypadku niezastosowania się do wytycznych administracji Trumpa, firmy narażają się na utratę amerykańskich kontraktów. W przypadku Francji, anulowaniu mogą podlegać umowy zawarte przez koncerny lotnicze i zbrojeniowe, firmy konsultingowe i przedsiębiorstwa infrastrukturalne.

Decyzja ta zapadła mniej więcej w tym samym czasie, gdy amerykańska Federalna Komisja Łączności ostrzegła Walta Disneya i jej oddział ABC, że rozpocznie dochodzenie w sprawie wprowadzania DEI w podmiotach należących do koncernu.

Francuskie ministerstwo finansów wyraziło obawy dotyczące podejścia rządu USA, twierdząc, że jego wartości nie odzwierciedlają wartości Francji.

Czytaj też:

Cejrowski: Trump pogonił babsztyle z ministerstwa edukacji. Lisicki: Koniec z genderyzmemCzytaj też:

Efekt Trumpa? Google rezygnuje z "polityki różnorodności"