Podróże do Wielkiej Brytanii. Konieczny nowy dokument

ETA jest od 2 kwietnia wymagana przy wjeździe na terytorium Wielkiej Brytanii. Nowe przepisy obejmują wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Wyjątek stanowią osoby uprawnione do pobytu, pracy lub studiów w Wielkiej Brytanii, dotyczy to także posiadaczy statusu osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej.

Koszt tego dokumentu wynosi 10 funtów, czyli około 50 złotych, jednak od 9 kwietnia ma on wzrosnąć do 16 funtów, co daje prawie 80 złotych.

Procedura uzyskania Elektronicznej Autoryzacji Podróży

Wnioski o Elektroniczną Autoryzację Podróży można składać od 5 marca. Proces odbywa się online poprzez oficjalną stronę brytyjskiego rządu lub aplikację UK ETA. Należy wypełnić dane osobowe i kontaktowe oraz odpowiedzieć na pytania o zatrudnienie. W aplikacji trzeba również odpowiedzieć na pytanie dotyczące karalności.

Dokument powinien zostać wydany w ciągu trzech dni roboczych i zostanie cyfrowo przypisany do paszportu. Koszt uzyskania ETA wynosi 10 funtów brytyjskich, a jej ważność to dwa lata, chyba że paszport straci ważność wcześniej.

ETA jest przeznaczona dla obywateli państw objętych ruchem bezwizowym, przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii bądź przejeżdżających przez nią tranzytem. ETA będzie cyfrowo podpięta do paszportu podróżnego

Na co pozwala ETA?

Elektroniczna Autoryzacja Podróży pozwala na wielokrotne wjazdy do Zjednoczonego Królestwa oraz jednorazowe pobyty do sześciu miesięcy w różnych celach, takich jak turystyka, odwiedziny u rodziny i przyjaciół, działalność biznesowa, czy krótkoterminowe studia.

ETA umożliwia pobyt do trzech miesięcy w ramach ulgi wizowej dla pracowników kreatywnych oraz podjęcie krótkoterminowego, dozwolonego płatnego zajęcia, np. przez sportowców, artystów, prawników czy uczestników konferencji. Uprawnia również do tranzytu przez Wielką Brytanię bez konieczności przechodzenia przez brytyjską kontrolę graniczną.

Posiadanie ETA nie gwarantuje wjazdu do Wielkiej Brytanii. Podróżujący nadal musi przejść kontrolę paszportową i to funkcjonariusze służby granicznej podejmują ostateczną decyzję w sprawie tego, czy podróżny może wjechać do kraju.