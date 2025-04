Zielona transformacja. Wnioski o pożyczki z KPO zawieszone

W związku z planowanym przeniesieniem części środków na inne cele, nabór wniosków o pożyczkę będzie prowadzony przez BGK do 30 kwietnia 2025 r. Wnioski przekazane po wskazanym terminie nie będą przyjmowane.

"Wnioski o pożyczkę na zieloną transformację miast złożone do momentu wyczerpania środków dostępnych w programie będą rozpatrywane według kolejności wpływu. Oznacza to, że złożenie dokumentów do 30 kwietnia nie gwarantuje rozpatrzenia. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) – instytucji koordynującej instrument Zielonej Transformacji Miast – wskutek planowanego przeniesienia części środków w ramach KPO na inne cele, wartość instrumentu będzie wynosiła ok. 14 mld zł, a aktualny limit możliwych do zawarcia w 2025 r. umów wynosi 8 mld zł. Różnica pomiędzy wartością instrumentu, a wartością limitu będzie możliwa do zakontraktowania w 2026 r. lub jeszcze w 2025 r. w przypadku zwiększenia środków" – czytamy w komunikacie.

Co dalej z pożyczkami? BGK odpowiada

Pożyczki będą przyznawane w miarę dostępnego limitu środków – podał BGK.

BGK to polski bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. Bank współpracuje z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój. BGK ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie.

BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza.

