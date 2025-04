Nieoficjalnie: Merz dzień po zaprzysiężeniu odwiedzi dwa kraje

To nieoficjalnie ustalenia korespondenta Polsat News w Berlinie.

Prawdopodobnie lider CDU Friedrich Merz obejmie urząd kanclerza Niemiec 6 maja. Następnego dnia miałby odbyć pierwszą wizytę zagraniczną.

Merz w Polsce 7 maja?

Oznacza to, że Polska byłby pierwszym państwem, który odwiedzi nowy szef niemieckiego rządu. Tego samego dnia miałby on odbyć podróż do Francji.

Ze źródeł stacji wynika, że 8 maja kanclerz miałby przyjąć w stolicy Niemiec liderów politycznych Francji i Polski. Tego dnia w Berlinie odbędą się uroczyste obchody z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie.

Umowa koalicyjna

W połowie kwietnia blok CDU/CSU i socjaldemokraci z SPD, które będzie koalicjantem, opublikowały 144-stronicową umowę koalicyjną. Dokument zawiera 6 rozdziałów.

W tekście dokumentu nie pada ani jedno słowo o reaktywacji energetyki jądrowej w Niemczech. Koalicja nie zajmie się nawet sprawdzeniem, czy byłoby to wykonalne. CDU i CSU i SPD obierają natomiast kurs na kontynuację dotychczasowej polityki tzw. transformacji energetycznej.

Nowy rząd podtrzymuje cele polityki klimatycznej krajowej – osiągnięcie "neutralności emisyjnej" do 2045 roku i na agendzie unijnej. Wyraża poparcie dla europejskiego Zielonego Ładu i dekarbonizacji w Europie.

Chadecja przeforsowała natomiast zaostrzenie polityki migracyjnej. W dokumencie Rosja została określona jako największe zagrożenie dla bezpieczeństwa Niemiec. Ponadto, Chiny zostały uznane za rywala.

Czytaj też:

"Krzyk rozpaczy". Porażka PO ws. środków UE na obronnośćCzytaj też:

Umowa koalicyjna CDU/CSU z SPD. Tak Niemcy chcą zaostrzyć politykę migracyjną