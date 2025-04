PiS zapowiada poprawki. Zamiast na TVP i 800 plus dla Ukraińców, pieniądze miałyby trafić na służbę zdrowia

– W naszym przekonaniu plan Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego polega na doprowadzeniu do katastrofy w finansowaniu służby zdrowia, a potem do sprywatyzowania służby zdrowia. Powiedzą, że to jest jedyna metoda, żeby utrzymać jakikolwiek dostęp do świadczeń zdrowotnych. Ale ten dostęp będzie wyłącznie dla ludzi zamożnych. To jest działanie, któremu się bardzo mocno i stanowczo sprzeciwiamy – powiedział przewodniczący klubu parlamentarnego PiS na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Prawo i Sprawiedliwość przygotowało sejmową uchwałę, która wyraża sprzeciw wobec prywatyzacji polskiej służby zdrowia. Klub parlamentarny PiS zaprezentował również poprawki do ustawy o finansowaniu służby zdrowia, które złoży w Senacie. Politycy partii Jarosława Kaczyńskiego zaproponowali, jak "załatać dziurę budżetową" w NFZ, wynikającą z obniżenia składki zdrowotnej dla części przedsiębiorców.

PiS proponuje, jak "załatać dziurę" w NFZ

– Do 20-miliardowej dziury, jaka jest dziś w NFZ, trzeba doliczyć kolejne 6 miliardów – mówił Mariusz Błaszczak. PiS zaproponowało przesunięcie na służbę zdrowia pieniędzy z rezerwy, która jest przeznaczana na finansowanie TVP i Polskiego Radia w likwidacji oraz środków na program 800 plus dla tych rodzin ukraińskich, które nie pracują w Polsce, nie płacą tu podatków i których dzieci nie chodzą do polskich szkół.

– Czy służba zdrowia będzie tylko dla bogatych, a biedni nie będą mogli z tego skorzystać? Nasz kandydat na prezydenta Karol Nawrockie jest gwarantem, że nigdy nie podpisze takiej ustawy, która będzie powodowała prywatyzację polskiej ochrony zdrowia. To, co się dzieje w tej chwili, jeżeli chodzi o finanse NFZ, mnie jako lekarza bardzo boli. Tak ma wyglądać uśmiechnięta Polska? Myślę, że nie – mówił Waldemar Kraska, senator PiS i były wiceminister zdrowia.

Składka zdrowotna podzieliła koalicję

W zeszłym tygodniu Sejm zdecydował o obniżeniu składki zdrowotnej dla części przedsiębiorców. "Za" głosowało 213 posłów, przeciw było 190, a 25 wstrzymało się od głosu.

Projekt poparło 152 posłów Koalicji Obywatelskiej oraz 59 Trzeciej Drogi (Polska 2050 i PSL). Przeciwko głosowali politycy Prawa i Sprawiedliwości (166 ze 190), Razem oraz Nowej Lewicy, w tym członkowie rządu: wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister ds. równości Katarzyna Kotula oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek. Posłowie Konfederacji wstrzymali się od głosu. Jak argumentowali, nie poparli projektu, bo podwyższa on składkę zdrowotną 100 tys. przedsiębiorców na ryczałcie.

