Trzaskowski pojawił się na debacie z flagą. "Nawrocki ją porzucił"

O godz. 18 rozpoczęła się organizowana przez "Super Express" debata kandydatów na prezydenta. Odbywa się ona jednak w formule innej niż poprzednie. To nie prowadzący zadają pytania, ale kandydaci sobie nawzajem.

Jako pierwszy pytania zadawał Adrian Zandberg z partii Razem. Pierwsze pytanie było skierowane do kandydata KO. Zandberg zarzucił Trzaskowskiemu, że PO, dokładnie tak jak PiS, obsadza Spółki Skarbu Państwa swoimi ludźmi, choć obecna koalicja obiecywała, że tak nie będzie.

Jednak zanim prezydent Warszawy udzielił odpowiedzi, postawił na swoim pulpicie biało-czerwoną flagę. – To jest polska flaga, z którą pan Nawrocki przyszedł na debatę do Końskich, a jak zgasły światła, porzucił ją na sali – wyjaśnił. – Wiemy, co znaczy porzucić flagę na placu boju, flagi się nie porzuca. Dlatego ją tutaj mam. Mam nadzieję, że będzie to merytoryczna rozmowa – dodał kandydat KO.

W trakcie trwania debaty, Agnieszka Pomaska z PO opublikowała nagranie mające ukazywać całą sytuację, którą opisał Trzaskowski.

Nawrocki z flagą w Końskich

11 kwietnia w Końskich odbyła się m.in. debata organizowana przez sztab Rafała Trzaskowskiego. Kandydat wspierany przez PIS, Karol Nawrocki, przyniósł do studia dwie flagi – flagę RP oraz tęczową flagę środowiska LGBT. W pewnym momencie postawił tę drugą na pulpicie kandydata KO, podkreślając, ze to są barwy mu najbliższe. Z kolei flaga biało-czerwona pozostała przy Nawrockim.

Dotychczas odbyły się trzy debaty prezydenckie. 11 kwietnia kandydaci, bez Magdaleny Biejat i Rafała Trzaskowskiego, debatowali na rynku w Końskich w ramach debaty Telewizji Republika. Następnie odbyła się debata w szerszym gronie, którą zorganizował sztab kandydata KO. Kilka dni później kolejną debatę, już w studiu, zorganizowała ponownie TVR.

