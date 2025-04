Hołownia do Trzaskowskiego: Jesteś zastępcą tego, który ponosi odpowiedzialność

O godz. 18 rozpoczęła się organizowana przez "Super Express" debata kandydatów na prezydenta. Odbywa się ona jednak w formule innej niż poprzednie. To nie prowadzący zadają pytania, ale kandydaci sobie nawzajem.

Kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia zadał pytanie m.in. kandydatowi KO. – Czy jeżeli zostaniesz prezydentem, czy podpiszesz ustawę, która porządkuje sytuację w SSP? Która nie dopuści do tego, żeby partyjny nepotyzm, zatrudnianie hejterów, ludzi z Tramwajów Warszawskich, było standardem w tym, co jest majątkiem państwowym? Ta ustawa jest gotowa. Rozumiem, że obu nam zależy, żeby te standardy były jak najwyższe. Czy podpisałbyś, będąc prezydentem, taką ustawę? – pytał Hołownia Trzaskowskiego.

"Druga osoba w państwie" i "zastępca Tuska"

– Jestem zwolennikiem tego typu rozwiązań – odparł polityk. – Dziwię mnie, że próbujesz atakować Warszawę. Jesteś jedynym spośród kandydatów, którzy tutaj stoją, którzy ze mną w pewnym sensie prowadzą miasto. Twój człowiek jest moim zastępcą, zresztą bardzo kompetentnym. Jeżeli choroba partyjniactwa toczy państwo, to możemy z nią walczyć. Tylko proszę o jedno, bo to łatwe dystansować się od tego, co robi rząd i atakować go z wygodnej pozycji. Natomiast przypomnę, że jesteś drugą osobą w koalicji rządzącej i ponosisz dużo większą odpowiedzialność za to, co dzieje się w SSP, niż ja. Warto o tym przypominać. W gronie przyjaciół nie należy się kłócić. Jeżeli ktoś chce brać odpowiedzialność za to, co się dzieje, to do tego cię zachęcam – odpowiedział kandydat KO.

Hołownia nie pozostał dłużny. – Mówisz, że jestem drugą osobą w państwie i drugą osobą ponoszącą odpowiedzialność za to, co się dzieje. Jesteś zastępcą tego, który ponosi odpowiedzialność największą – przypomniał. – Najważniejsze jest, żebyśmy uświadomili sobie, że poszliśmy po zmianę, nawet w tej trudnej koalicji. Będziemy, jak zostaniesz prezydentem, sojusznika we wprowadzaniu najwyższych standardów, w tym co państwowe i komunalne – podsumował marszałek Sejmu.

