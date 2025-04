Wielka Brytania: Parlament chce zalegalizować eutanazję. Kościół wzywa do sprzeciwu

Prace komisji parlamentarnej ws. legalizacji eutanazji dobiegają końca. Aktualnie wprowadzane są poprawki dotyczące roli lekarzy i zgłaszania "wspomaganych samobójstw". Jedna z propozycji dotyczy również wprowadzenia wymogu zgody sędziego. Ostateczne głosowanie w tej sprawie spodziewane jest pod koniec kwietnia i wszystko wskazuje na to, że projekt zostanie przegłosowany.

Głosowanie ws. wspomaganego samobójstwa w Anglii

Przewodniczący episkopatu Anglii i Walii, kard. Vincent Nichols opublikował list, w których apeluje do wiernych o sprzeciw i zachęca do kontaktu w tej sprawie z parlamentarzystami. Zdaniem hierarchy, wierni powinni domagać się od rządzących, by nie popierali tej ustawy.

"Podstawowym obowiązkiem każdego posła jest zapewnienie, aby naszemu społeczeństwu nie narzucano ustawodawstwa, które nie zostało należycie zbadane i które przyniesie szkodliwe konsekwencje" – napisał angielski purpurat. Podkreślił, że w przypadku wspomaganego samobójstwa projekt nie został dobrze rozważony, zr względu na zbyt krótki czas.

"Czas na debatę był minimalny. Komisja badająca projekt ustawy składa się z nieuzasadnionej liczby zwolenników projektu ustawy. Potrzebowała zaledwie trzech dni dowodów: nie wszystkie głosy zostały wysłuchane. Krótko mówiąc, nie jest to sposób na stanowienie prawa w tak ważnej i moralnie złożonej kwestii" – zauważył kard. Vincent Nichols. Dodał, że wielu punktów brakuje. W ustawie nie zagwarantowano m.in. prawa do wolności sumienia dla lekarzy i pracowników opieki zdrowotnej w przypadku odmówienia wykonania eutanazji.

Społeczeństwo brytyjskie nie chce eutanazji?

W marcu w intencji odrzucenia ustawy o tzw. wspomaganym samobójstwie rozpoczęła się krucjata różańcowa. Modlą się katolicy w Anglii i Walii. – Musimy modlić się o cud i pracować nad tym, aby nie doszło do uchwalenia tej ustawy, jeśli bowiem zostanie ona przyjęta, to doprowadzi ona do śmierci wielu bezbronnych osób, znormalizuje samobójstwa i jeszcze bardziej podważy moralną tkankę brytyjskiego społeczeństwa – powiedział John Smeaton, współzałożyciel "Głosu Rodziny".

Czytaj też:

Wielka Brytania wybiera eutanazję. Późne dziedzictwo Karola DarwinaCzytaj też:

Izba Gmin za eutanazją. Biskupi wzywają do modlitwy