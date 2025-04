Nowi członkowie i partnerzy Inicjatywy Trójmorza. Wiadomo, które państwa

Informację przekazał w poniedziałek Andrzej Duda, podczas wystąpienia w Belwederze. Prezydentowi Polski towarzyszył premier Chorwacji Andrej Plenković oraz sekretarz USA ds. energii Chris Wright, który wcześniej wraz z premierem Donaldem Tuskiem uczestniczył w podpisaniu nowej umowy pomostowej spółki Polskie Elektrownie Jądrowe i konsorcjum Westinghouse-Bechtel w sprawie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Szczyt Trójmorza po raz drugi w Polsce

Inicjatywa Trójmorza jest przedsięwzięciem inspirowanym politycznie, ale ma charakter przede wszystkim gospodarczo-biznesowy. W poniedziałek rozpoczęło się forum biznesowe.

Na otwarciu wydarzenia biznesowego przy okazji 10. Szczytu Inicjatywy Trójmorza prezydent powiedział, że w tym roku przedsięwzięcie ma szczególne znaczenie. – Zwłaszcza w kontekście obecnych warunków geopolitycznych oraz trwającej wojny za wschodnią granicą Polski. Cieszę się, że społeczność Trójmorza nieustannie się rozwija, przyjmując do swojego grona kolejne kraje, które pragną nawiązać bliższą współpracę w regionie – powiedział Duda

Czarnogóra i Albania dołączą do Inicjatywy

– Podczas szczytu, który rozpocznie się jutro, Czarnogóra i Albania oficjalnie dołączą do Inicjatywy Trójmorza jako państwa uczestniczące na zasadzie stowarzyszenia, a Turcja i Hiszpania dołączą jako partnerzy strategiczni. To wspaniała wiadomość. Wierzę, że również dzięki nowym członkom współpraca w ramach tego formatu stanie się jeszcze bardziej znacząca i owocna, a szczyt w Polsce przyczyni się do wzmocnienia więzi pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi oraz partnerami – powiedziała głowa państwa.

Czytaj też:

Członek administracji Trumpa przekazał wiadomość prezydenta dla PolakówCzytaj też:

Prezydent Duda w Estonii: Przed nami dwa bardzo ważne wydarzenia