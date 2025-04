Bankructwo dużych polskich zakładów? "Setki ludzi na bruk"

Zakłady w Janikowie (woj. kujawsko-pomorskie) powstały w 1957 roku, a w 1996 przejęta przez koncern Ciech. Od 2007 należą natomiast do grupy kapitałowej Soda Polska Ciech S.A. Fabryka zajmuje się wytwarzaniem takich produktów jak: soda kalcynowana, sól warzona (mokra i sucha), kreda kosmetyczna, ditlenek węgla, peklosole, sól medyczna oraz wapno nawozowe, które mają zastosowanie w przemysłach: chemicznym, metalurgicznym, spożywczym, paszowym i farmaceutycznym.

Jaki bije na alarm: Efekty polityki "ziemia płonie"

Na trudną sytuację zakładów zwrócił uwagę w mediach społecznościowych europoseł PiS Patryk Jaki.

"Efekty polityki 'ziemia spłonie'! Największy taki zakład w części Europy do zamknięcia i setki ludzi na bruk!" – napisał polityk na portalu X.

Do wpisu eurodeputowany dołączył materiał wideo.

– Coś państwu pokażę. To Janikowo, jeden z największych zakładów tej części Europy sprzedających sodę. Za chwilę prawie wszyscy do zwolnienia. Dlaczego? Przez politykę, bo za chwilę "ziemia spłonie" – powiedział Jaki.

– Właściciele mówią, że sprzedawanie sody przestało być opłacalne, ale nie dlatego, że nie jest potrzebna, bo jest potrzebna, tylko dlatego, że koszty związane z polityką, bo "ziemia za chwilę spłonie", są tak duże, że produkty z Turcji, soda z Turcji, która tu przychodzi i nie ma obciążeń, nie ma ETS-u, nie ma Zielonego Ładu wyrzuca wszystkich na bruk – podkreślił.

Europoseł PiS: Wybieranie takich ludzi to wybieranie biedy

Jak zaznaczył deputowany do Parlamentu Europejskiego, istnienie takich zakładów jak ten w Janikowie, to "kwestia bezpieczeństwa naszego państwa".

– Na tym przykładzie widzicie, że wybieranie takich ludzi, którzy twierdzą, że "za chwilę ziemia spłonie", to jest wybieranie bezrobocia, to jest wybieranie nie bogactwa, tylko biedy. I nie możemy na to pozwolić – powiedział Patryk Jaki.

