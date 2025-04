"Do Rzeczy" nr 16: Śledztwo w sprawie Całunu Turyńskiego

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Uzyskanie reputacji szarej eminencji budzi zazdrość, a niekiedy ułatwia realizowanie osobistych zamierzeń, ale na dłuższą metę blokuje drogę do awansu we własnej partii. Niby wszyscy to wiedzą, ale chętnych do tego typu kariery nie brakuje. Przyjrzyjmy się szarym eminencjom polskiej polityki – pisze Piotr Semka w tekście “W krainie szarych eminencji”.





– Dlaczego Oscary trafiają do filmów nijakich? Czemu po każdej ceremonii więcej dyskutuje się o tym, kto nagrody nie dostał? Cóż – w tym wyścigu zwycięzców się nie wybiera. Zwycięzców się kreuje – stwierdza Piotr Gociek w artykule “Jak to się robi w Hollywood”.





– Przywódcy polskiej prawicy powinni zastanowić się, na czym naprawdę ma polegać polska polityka na Wschodzie. Skoro życie tak dramatycznie obnażyło nasz „sponsorowany prometeizm” – to musimy na nowo zdefiniować interesy naszej niepodległości i zakres, w jakim w ich realizacji możemy korzystać ze wsparcia innych państw – zauważa Marek Jurek w tekście “Wchodząc w świat Trumpa”.





– Aura prezydenckiej potęgi otaczająca obecnie Donalda Trumpa nie powinna przesłaniać nam, że w istocie casus rumuński był wcześniej implementowany właśnie w Ameryce. Główny populista świata ze swą spuścizną miał skończyć jeśli nie za kratami, to przynajmniej na śmietniku historii. Tyle że amerykański system nie był wystarczająco domknięty – pisze Wojciech Golonka w tekście “Pryncypialny reakcjonista”.





W najnowszym numerze również Cezary Gmyz opowiada o życiu Marcina Romanowskiego w Budapeszcie.

Wydanie na Wielkanoc – powiększone do 100 stron – w sprzedaży od 14 kwietnia 2025 r.

