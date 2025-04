Życzenia wielkanocne od redakcji "Do Rzeczy"

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego redakcja "Do Rzeczy" życzy Państwu błogosławionych i radosnych chwil. Niech Zmartwychwstały Chrystus napełnia nasze czasy pokojem, a nasze rodziny i domu spokojem i radością.

Specjalne życzenia skierował do naszych Czytelników także redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

– Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, w imieniu całej redakcji tygodnika "Do Rzeczy" życzę Państwu Świąt spokojnych, wesołych, pogodnych. Nie wiem, czy one takie do końca mogą być, biorąc pod uwagę to, co dzieje się wokół nas, to jak rozwija się "wspaniała" działalność rządu pojednania narodowego Tuska i Bodnara. Czy w ramach tego pojednania niektórym z nas nie przyjdzie do głowy, żeby z tego naszego pięknego kraju uciec, jak to coraz częściej niektórzy mówią? Ale oby tak się nie stało. Oby ten okres, krótki wprawdzie, ale piękny był chwilą, kiedy od tego wszystkiego można odetchnąć. Tego wszystkiego Państwu życzę w imieniu całej redakcji tygodnika "Do Rzeczy" – powiedział Paweł Lisicki.

– Wesołych, spokojnych Świąt Wielkanocnych! – dodał.