Olszewski: "Do Rzeczy" nie boi się giełdy

Zarząd spółki Do Rzeczy S.A ogłosił rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii „D” w ramach oferty publicznej. Zapisy na akcje rozpoczęły się 31 marca 2025 r. o godz. 10:00 i prowadzone są w całości zdalnie – za pośrednictwem Platformy Ofert Publicznych Domu Maklerskiego INC S.A., pełniącego funkcję podmiotu pośredniczącego w ofercie publicznej akcji Do Rzeczy S.A. To kluczowy krok na drodze do debiutu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, planowanego na IV kwartał 2025 roku.

Przygotowania do oferty publicznej emisji akcji oraz wdrażanie planu rozwoju wspiera Grzegorz Olszewski – doświadczony menadżer sektora finansowego, który jako prezes Alior Banku w latach 2021–2024 z powodzeniem realizował strategię cyfrowej transformacji, prowadząc bank do rekordowego zysku netto przekraczającego 2 miliardy zł w 2023 r.

Olszewski: Ogromy potencjał

Olszewski był w poniedziałek gościem kanału inwestorzy.tv na YouTube, gdzie mówił o planach spółki związanych z emisji akcji.

– To bardzo popularny portal, który zyskuje na subskrypcjach, których z miesiąca na miesiąc jest coraz więcej. Najmłodszym dzieckiem spółki Do Rzeczy jest kanał YouTube, który został uruchomiony w grudniu. Obecnie ma on ponad 85 tysięcy subskrybentów. Ich liczba z tygodnia na tydzień rośnie (...) To, co jest wartością na portalu dorzeczy.pl to średni czas przebywania, który wynosi ponad 3 minuty (...) W przypadku kanału cieszy nas dynamika i jego wzrost. Daje to ogromy potencjał i nadzieję. Spółka założyła, że główną część środków, które pozyska zainwestuje zarówno w kanał YouTube, jak również w redakcję – wyjaśnił Olszewski.

Doradca strategiczny Do Rzeczy S.A. wskazał, że spółka chce tworzyć treści, które będą silnie wspierać polskich przedsiębiorców. Dodał, że wejście na giełdę jest naturalną częścią rozwoju środowiska tygodnika i portalu.

