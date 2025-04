Olszewski: "Do Rzeczy" ma możliwość wejścia na dynamiczną ścieżkę rozwoju

Zarząd spółki Do Rzeczy S.A ogłosił rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii „D” w ramach oferty publicznej. Zapisy na akcje rozpoczęły się 31 marca 2025 r. o godz. 10:00 i prowadzone są w całości zdalnie – za pośrednictwem Platformy Ofert Publicznych Domu Maklerskiego INC S.A., pełniącego funkcję podmiotu pośredniczącego w ofercie publicznej akcji Do Rzeczy S.A. To kluczowy krok na drodze do debiutu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, planowanego na IV kwartał 2025 roku.

Przygotowania do oferty publicznej emisji akcji oraz wdrażanie planu rozwoju wspiera Grzegorz Olszewski – doświadczony menadżer sektora finansowego, który jako prezes Alior Banku w latach 2021–2024 z powodzeniem realizował strategię cyfrowej transformacji, prowadząc bank do rekordowego zysku netto przekraczającego 2 miliardy zł w 2023 r.

Grzegorz Olszewski był gościem telewizji Biznes24, w której mówił o planach Do Rzeczy S.A. – To jest ciekawa oferta, ponieważ skierowana jest do inwestorów, którzy szukają dywersyfikacji. Po drugie, myślę, że profil spółki i medium jest takim, który wpisuje się w aktualne trendy nie tylko polskie, ale również europejskie, czy światowe w zakresie niezależności. Niezależności, bo "Do Rzeczy" jest medium, które rzetelnie komentuje rzeczywistość, która nas otacza. Myślę, że to jest istotne, ponieważ jak popatrzymy na wzrost i potencjał tego rynku medialnego, to główny, skumulowany wzrost w najbliższych latach ma nastąpić w internecie, to będzie wzrost blisko 12 proc. według niektórych prognoz. Wzrost rynku reklamy głównie napędzany przez wzrost użytkowników w internecie plus personalizacji sztucznej inteligencji, która dodatkowo będzie umożliwiała profilowanie odpowiednich reklam – mówił Grzegorz Olszewski.

– "Do Rzeczy" ma gigantyczny potencjał, ponieważ portal DoRzeczy.pl ma ponad 4 miliony unikalnych użytkowników. W związku z tym, jeśli "Do Rzeczy", a jestem o tym przekonany, że to zrobi, przeprowadzi skutecznie transformację z treści pisanych do treści wideo, to ma możliwość wejść na dynamiczną ścieżkę rozwoju i po to jest ta emisja. Po to, żeby pozyskać środki, przeprowadzić transformację, rozbudować treści, kanały i skoncentrować się na rozwoju kanału medialnego – dodawał.

Rozwój kanału YouTube

Doradca strategiczny Do Rzeczy S.A. mówił także o rozwoju kanału "Do Rzeczy" na platformie YouTube. – Rozwój kanałów wideo YouTube jest główną platformą, z której można dzisiaj pozyskiwać dodatkowych użytkowników. Spółka skoncentruje się na konwersji tych użytkowników, którzy czytają, żeby również oglądali. Powstanie sekcja wideo, niezależna od kanału YouTube, ale należy pamiętać, że spółka ma doświadczenie być na tym rynku, w którym działają algorytmy, ponieważ około 30% ruchu pochodzi po prostu z wpisania domeny dorzeczy.pl. Dzięki temu, że spółka jest opiniotwórcza, pozostała część ruchu pochodzi z innych serwisów, które publikują artykuły i to jest siła "Do Rzeczy", że artykuły, które tworzy treści pisane, są szeroko dystrybuowane i jest jednym z najbardziej opiniotwórczych mediów. W efekcie mamy ponad 4 miliony użytkowników i ponad 40 milionów odsłon. Jestem przekonany, że redaktorzy są w stanie zarówno tworzyć treści pisane, jak i również interesujące treści wideo. Dodatkowo, jeśli wzmocni się zespół, zwiększy się dywersyfikacja tych treści, zasięg tych treści, spersonalizuje się odpowiednio do grup użytkowników. To absolutnie będzie to bardzo opiniotwórcze medium, na które algorytmy będą miały wpływ, ale one będą fluktuować to znaczy to będzie powodowało, że jednego miesiąca trochę tych odsłon jest mniej, a kolejnego miesiąca jest znowu dużo więcej – wskazywał Olszewski.

