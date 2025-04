Ruszyła publiczna emisja Do Rzeczy S.A. Sprawdź szczegóły!

Zapisy na akcje rozpoczęły się 31 marca 2025 r. o godz. 10:00 i prowadzone są w całości zdalnie – za pośrednictwem Platformy Ofert Publicznych Domu Maklerskiego INC S.A., pełniącego funkcję podmiotu pośredniczącego w ofercie publicznej akcji Do Rzeczy S.A. To kluczowy krok na drodze do debiutu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, planowanego na IV kwartał 2025 roku.

– To historyczny moment dla mnie i dla Do Rzeczy S.A. Wraz ze współtwórcami – zespołem redakcyjnym, publicystami, menedżerami i wszystkimi, którzy od lat budują to medium – oddajemy część naszej przyszłości w ręce Czytelników i Inwestorów, bo wierzymy, że wolność słowa ma wartość także giełdową – mówi Paweł Lisicki, wiceprezes zarządu i redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy".

Znasz nas od lat. Wspieraj media, którym ufasz! Zapisz się na akcje!

Przygotowania do oferty publicznej emisji akcji oraz wdrażanie planu rozwoju wspiera Grzegorz Olszewski – doświadczony menadżer sektora finansowego, który jako prezes Alior Banku w latach 2021–2024 z powodzeniem realizował strategię cyfrowej transformacji, prowadząc bank do rekordowego zysku netto przekraczającego 2 miliardy zł w 2023 r.

– Oferta publiczna Do Rzeczy to nie tylko mechanizm pozyskania kapitału – to świadomy wybór ścieżki rozwoju opartej na zasadach otwartości, odpowiedzialności i partnerskich relacji z inwestorami. Mam doświadczenie w realizacji dużych projektów transformacyjnych i wiem, jak kluczowe znaczenie mają dziś technologia, przejrzystość oraz efektywność operacyjna. Spółka ma potencjał, by zbudować silną, nowoczesną markę medialną, odpowiadającą na potrzeby współczesnych odbiorców i inwestorów – mówi Grzegorz Olszewski, doradca ds. strategii Do Rzeczy S.A.

Zobacz rozmowę z Pawłem Lisickim i Grzegorzem Olszewskim.

Nowy etap

Do Rzeczy S.A. to nowoczesna spółka medialna z ponad dekadą doświadczenia, rozpoznawalną marką i jasno określoną misją. Fundamentem działalności pozostaje wolność słowa, niezależność redakcyjna oraz zaufanie budowane w relacjach z czytelnikami, partnerami i – od dziś – inwestorami.

W ostatnich miesiącach spółka przeszła proces konsolidacji marki oraz intensywnych przygotowań do wejścia na rynek kapitałowy. Dzięki silnej pozycji na rynku opinii, zaangażowanej społeczności odbiorców oraz stabilnemu, rozpoznawalnemu zespołowi redakcyjnemu jesteśmy gotowi do kolejnego etapu rozwoju.

Oferta publiczna akcji Do Rzeczy S.A. to nie tylko strategiczny krok w kierunku planowanego debiutu na rynku NewConnect – to także zaproszenie do udziału w projekcie, który łączy wartości dziennikarskie z potencjałem nowoczesnego, technologicznego modelu działania.

Szczegóły oferty publicznej akcji serii "D" – najważniejsze informacje

Rodzaj oferty: emisja akcji zwykłych na okaziciela serii „D” w ramach oferty publicznej Podstawa prawna: oferta publiczna prowadzona jest na podstawie memorandum informacyjnego, sporządzonego zgodnie z art. 37b ustawy o ofercie publicznej – jako oferta o wartości nieprzekraczającej 5 mln euro brutto, bez obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego (na podstawie art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r.) Memorandum informacyjne: zostało udostępnione na stronie internetowej www.dorzeczy.pl/gielda oraz Domu Maklerskiego INC S.A.: www.platforma.dminc.pl Liczba oferowanych akcji: od 10 do 90 910 Cena emisyjna jednej akcji: 55,00 zł Wartość nominalna jednej akcji: 0,10 zł Maksymalne wpływy z oferty publicznej: do 5 000 050 zł Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 31 marca 2025 r., godz. 10:00 Data zakończenia przyjmowania zapisów¹: 30 maja 2025 r., godz. 16:00 Data przydziału akcji serii „D”: do 4 czerwca 2025 r. Zasady dokonania przydziału akcji serii „D”: proporcjonalna redukcja Forma składania zapisów na akcje: zdalna, za pośrednictwem internetowej Platformy Ofert Publicznych Domu Maklerskiego INC S.A.: www.platforma.dminc.pl

Środki pozyskane w ramach emisji akcji serii "D" zostaną przeznaczone na realizację strategicznych celów rozwojowych Do Rzeczy S.A., w tym:

Rozwój kanału YouTube i treści wideo premium – uruchomienie nowych formatów redakcyjnych, w tym materiałów autorskich, edukacyjnych i publicystycznych Modernizacja i rozbudowa portalu DoRzeczy.pl – z naciskiem na rozwój funkcjonalności dla użytkowników oraz integrację systemów publikacji treści Zwiększenie obecności w mediach społecznościowych – rozwój działań na platformach społecznościowych Wzmocnienie zespołu redakcyjnego – rozbudowa działu analiz oraz działu ekonomiczno-gospodarczego Rozwój kanałów e-commerce – subskrypcje (płatny dostęp do treści), rozwój platformy Do Rzeczy+ oraz uruchomienie marketplace’u (internetowej platformy sprzedażowej)

dla marek konserwatywnych Organizacja wydarzeń i konferencji – wspierających misję redakcyjną i budujących społeczność wokół spółki Budowa wewnętrznego biura reklamy i działu marketingu – zwiększenie efektywności sprzedażowej i niezależności operacyjnej





Oferta publiczna akcji serii „D” to dla Do Rzeczy S.A. narzędzie uruchomienia precyzyjnie zaplanowanej fazy wzrostu, opartej na dywersyfikacji przychodów. Spółka posiada uporządkowaną strukturę właścicielską, dyscyplinę finansową oraz jasno zdefiniowane priorytety rozwoju. Kluczowe inwestycje – w technologię, dystrybucję cyfrową, rozwój kanałów e-commerce oraz budowę wewnętrznego biura reklamy – mają charakter skalowalny i wspierają zarówno marżowość, jak i stabilność finansową, jednocześnie wzmacniając proces zróżnicowania źródeł przychodów. Rozwój własnych kompetencji sprzedażowych zwiększa niezależność operacyjną spółki i pozwala ograniczyć koszty zewnętrzne. Celem operacyjnym jest wzrost efektywności finansowej oraz budowa trwałych fundamentów dla długofalowego wzrostu wartości. Strategia Do Rzeczy S.A. opiera się na odpowiedzialności, niezależności i konsekwentnym budowaniu wartości dla akcjonariuszy.

– Środki pozyskane w ramach emisji akcji serii „D” pozwolą sfinansować konkretne działania o mierzalnym wpływie na przyszłe wyniki finansowe spółki – od rozwoju oferty subskrypcyjnej, przez wdrożenie systemów zwiększających automatyzację i skalowalność, po rozbudowę wewnętrznej struktury sprzedaży. Celem jest stopniowe zwiększanie udziału przychodów powtarzalnych oraz stworzenie warunków do osiągnięcia dodatniej EBITDA w kolejnych okresach – mówi Jolanta Kloc, dyrektor finansowy, Do Rzeczy S.A.

Nasze plany

Do Rzeczy S.A. (wcześniej Orle Pióro S.A.) to konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika „Do Rzeczy” oraz miesięcznika „Historia Do Rzeczy”, który od ponad dekady dostarcza czytelnikom rzetelne i niezależne treści publicystyczne, kontynuując tradycję wolnościowego i krytycznego dziennikarstwa. Publikacje te promują wartości konserwatywne, wolnorynkowe i patriotyczne, stanowiąc alternatywę dla mediów progresywnych.

Spółka konsekwentnie rozwija swoją ofertę publicystyczną i cyfrową, umacniając pozycję wiodącego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce. Planowany debiut na rynku NewConnect w IV kwartale 2025 r. otworzy nowe możliwości rozwoju, obejmujące ekspansję w obszarze mediów cyfrowych, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz dywersyfikację źródeł przychodów, co wzmocni jej stabilność i niezależność finansową.

Strategiczne cele spółki obejmują również rozwój telewizji internetowej, produkcję nowych formatów wideo i podcastów, intensyfikację działań na platformach społecznościowych oraz serwisach VOD. W planach jest także uruchomienie nowoczesnej platformy e-commerce, która umożliwi dystrybucję treści cyfrowych, produktów premium oraz wybranych instrumentów finansowych.

Dzięki tym działaniom Do Rzeczy S.A. dąży do dalszego umocnienia swojej pozycji jako najważniejszego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce, zapewniając jednocześnie nowe możliwości rozwoju i zwiększenie niezależności finansowej.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i nie stanowi podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Do Rzeczy S.A. („Spółka”). Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji spółki jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce oraz ofercie publicznej. Inwestorzy powinni zapoznać się z Memorandum Informacyjnym przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji spółki, w celu zrozumienia ryzyka i korzyści związanych z inwestycją w akcje. Memorandum Informacyjne zostało udostępnione na stronie internetowej www.dorzeczy.pl/gielda oraz Domu Maklerskiego INC S.A. www.platforma.dminc.pl.