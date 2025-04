Alleluja i do przodu!

To jest rodzina! To jest Rodzina Radia Maryja. Tworzymy naszą kulturę – rodzinną, opartą na wierze, na tradycji, na patriotyzmie – mówił z entuzjazmem jeden z uczestników 33. pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. W 2024 r. odbyła się pod hasłem „Uczestniczę w misji Kościoła”. Słuchacze toruńskiej rozgłośni spotykają się w narodowym sanktuarium co roku, w drugą niedzielę lipca. Oprócz wymiaru modlitewnego, w ramach którego szczególnie mocno wybrzmiewa modlitwa za ojczyznę, pielgrzymka ta ma element integracyjny. Sympatycy Radia Maryja i Telewizji Trwam mogą spotkać się wśród „swoich”. Na jasnogórskich błoniach trwają tego dnia rozmowy, zawiązują się znajomości. Nie brakuje dyskusji na temat nasilającej się krytyki ze strony rządu Donalda Tuska, który zapowiedział „rozliczenie” o. Tadeusza Rydzyka. – Chodzi o zabicie naszych serc i naszego ducha, gaszenie ducha patriotyzmu, a my właśnie jesteśmy patriotami i pobudzamy tego ducha patriotyzmu i polskości – podkreślił w rozmowie z mediami redemptorystów uczestnik pielgrzymki. – Ataki są wtedy, kiedy jest rocznica Radia Maryja, kiedy jest pielgrzymka Radia Maryja.