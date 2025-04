Miller: Polska nie może być krajem, który chciałby walczyć do ostatniego Ukraińca

W czwartek gościem poranka na antenie Radia Zet był były premier Leszek Miller. Jednym z tematów była

Na początku prowadzący Bogdan Rymanowski zapytał, "czy Ukraina powinna zgodzić się na oddanie Krymu za cenę pokoju". Według doniesień prasowych ma to być jeden z punktów rosyjsko-ukraińskiego porozumienia pokojowego, do którego próbuje doprowadzić amerykańska dyplomacja.

Ukraina powinna pogodzić się z utratą Krymu? Leszek Miller: Tak

– Tak – ocenił Leszek Miller.

Uzasadniając swoją opinię, Miller zwrócił uwagę, że "Amerykanie są bliscy podjęcia decyzji wycofania się pomocy dla Ukrainy, co oznaczałoby, że sytuacja Ukrainy zdecydowanie się pogorszy". Przypomniał, że Amerykanie artykułują, że mogą stracić cierpliwość. Rubio powiedział wczoraj, że to nie jest wojna USA, przypominając, że państwo to ma na arenie międzynarodowej znacznie ważniejsze priorytety.

Zdaniem Millera rację ma generał Bogusław Pacek, twierdząc, że propozycja USA – choć trudna do zaakceptowania dla Ukraińców – jest jedyną, która może zatrzymać wojnę. – Powiedział, że Ukraińcy muszą zadać sobie pytanie, co dla nich jest na tym etapie wojny priorytetem – czy walka do ostatniej kropli krwi, czy też za cenę ochrony życia pogodzenie się z tym, że część terytoriów będą nadal zajmowali Rosjanie – przytoczył słowa byłego wojskowego.

"Bezcenna jest tylko jedna rzecz – życie. Ludzie na Ukrainie muszą przestać się zabijać"

– Ciągle słyszę, że są bardzo ważne, cenne rzeczy, terytoria itd., ale tak naprawdę bezcenna jest tylko jedna rzecz – życie. – [...] Jestem po stronie zawarcia nawet wątłego pokoju, a najlepiej pełnoskalowego pokoju. Dlatego, że podzielam słowa gen. Packa, Trumpa i innych polityków, którzy mówią, że ludzie na Ukrainie muszą przestać się zabijać, za każdą cenę – podkreślił polityk.

Miller tłumaczył, że "ludzie muszą przetrwać, bo ludzie są w stanie w odpowiednim procesie historycznym i dyplomatycznym zmienić każde granice". – Polska przez ponad 100 lat nie miała żadnego terytorium oficjalnego, a nasz naród istniał – zwrócił uwagę.

Były szef rządu poruszył także kwestię najważniejszą. Powiedział, że jego zdaniem pogodzenie się z utratą Krymu przez Kijów obecnie będzie również w interesie Polski, ponieważ "my nie możemy być krajem, który chciałby walczyć na Ukrainie do ostatniego Ukraińca". – To wydawałoby nam jak najgorsze świadectwo – ocenił Gość Radia ZET.

