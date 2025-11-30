Krystyna hr. Skarbek ponownie zamordowana

Pierwszy raz Krystynę hrabiankę Skarbek zamordował nożem w 1952 r. zakochany Irlandczyk Dennis Muldowney w holu londyńskiego hoteliku Shelborne. Opisał to jako pierwszy i z właściwym sobie talentem dobry znajomy Krystyny Skarbek – Stanisław Cat-Mackiewicz. Krystyna poznała Irlandczyka na angielskim liniowcu, na którym pracowała jako pokojówka, a on był barmanem.