Nawrocki nie rozumie, co podpisuje

Niewykluczone, że powiązany z naciskiem z Nowogrodzkiej, gdzie zasiada pan prezes Kaczyński, od lat ogarnięty prozwierzęcą obsesją godną skrajnie lewackiego aktywiszcza.

Jakikolwiek by ten zamysł nie był, spalił na panewce. Jeśli chodziło o to, żeby choćby częściowo zejść z linii strzału koalicji i wielbicieli zwierzątek, których niemało jest przecież także w gronie wyborców PiS, to to się nie udało. Za podpisanie wygaszenia hodowli futerkowych pan prezydent nie jest chwalony; za zawetowanie ustawy kojcowej jest mieszany z błotem przez lewicowy establishment. Brawo, świetna robota!

Szczególnie przykre wrażenie robi list hodowców zrzeszonych w branżowym związku, który przytaczany jest jako dowód na to, że są oni zadowoleni.