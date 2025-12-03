Nawrocki nie rozumie, co podpisuje

KONSTYTUCJA WOLNOŚCI Za kombinacją: weto wobec ustawy łańcuchowej (która raczej powinna być nazywana „kojcową”, jako że zarobiłoby na niej lobby producentów kojców dla psów) oraz podpis pod likwidacją polskiej branży futrzarskiej stał zapewne jakiś niezwykle sprytny polityczny zamysł otoczenia Karola Nawrockiego albo i samego pana prezydenta.
Niewykluczone, że powiązany z naciskiem z Nowogrodzkiej, gdzie zasiada pan prezes Kaczyński, od lat ogarnięty prozwierzęcą obsesją godną skrajnie lewackiego aktywiszcza.
Jakikolwiek by ten zamysł nie był, spalił na panewce. Jeśli chodziło o to, żeby choćby częściowo zejść z linii strzału koalicji i wielbicieli zwierzątek, których niemało jest przecież także w gronie wyborców PiS, to to się nie udało. Za podpisanie wygaszenia hodowli futerkowych pan prezydent nie jest chwalony; za zawetowanie ustawy kojcowej jest mieszany z błotem przez lewicowy establishment. Brawo, świetna robota!
Szczególnie przykre wrażenie robi list hodowców zrzeszonych w branżowym związku, który przytaczany jest jako dowód na to, że są oni zadowoleni.
