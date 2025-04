Żeby dowcip był dowcipem

Nazywam się Jan Paweł Adamczewski, a moją największą ambicją jest stać się najsłynniejszym Janem Pawłem w historii Polski” – zaczyna swój monolog główny bohater hitowego serialu Netflixa „1670”. W kolejnej scence wygłasza kolejną mądrość: „My, Sarmaci, jesteśmy narodem wybranym. Z wyraźnej woli Stwórcy mamy największe mózgi, serca i fallusy”. Szczerze powiedziawszy, już wtedy, w drugiej minucie, miałem zamiar wyłączyć to arcydzieło humoru (o czym zapewniają nas liczne pochwalne recenzje), ale dotrwałem do minuty siódmej. I wtedy ostatecznie postanowiłem nie dawać „1670” kolejnej szansy. Co mi w tym serialu przeszkadzało i dlaczego od niego zaczynam? Generalnie uważam, że żartować można ze wszystkiego. Nie rażą mnie ani dowcipy na temat Jana Pawła II – bo przecież o niego tu chodzi – ani fallusów. Zawsze jednak kluczowe jest pytanie o formę. W tym wypadku odniosłem wrażenie, że mam do czynienia z serią niezbyt udanych żartów z filmu zrobionego przez licealistów na studniówkę.