Stany Zjednoczone chcą spróbować przekonać Moskwę do przystąpienia do porozumienia o zawieszeniu broni. Na razie nie wiadomo, kiedy miałoby dojść do rozmów.

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa przygotowuje kolejne spotkanie specjalnego przedstawiciela Steve'a Witkoffa z Rosjanami. O sprawie informuje CNN. Prezydent USA chce przekonać Moskwę do przystąpienia do porozumienia o zawieszeniu broni na Ukrainie. Ani Rosja, ani Stany Zjednoczone nie skomentowały na razie tych informacji. Według stacji, Amerykanie muszą jeszcze sfinalizować niektóre elementy porozumienia, a stanie się to wspólnie z Europejczykami i Ukraińcami w przyszłym tygodniu w Londynie. Dziennikarze, powołując się na swojego informatora, zauważają również, że administracja Trumpa jest gotowa uznać kontrolę Rosji nad Krymem w ramach potencjalnego porozumienia o zakończeniu wojny na Ukrainie. Źródło twierdzi także, że propozycja USA przewiduje również zawieszenie broni wzdłuż linii frontu. Warto zauważyć, że na możliwość uznania Krymu za rosyjski zareagował już Serhij Leszczenko, doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Według niego taki krok Stanów Zjednoczonych grozi nieuchronnymi konsekwencjami dla całego świata. Witkoff w Petersburgu Przypomnijmy, że prezydent Rosji Władimir Putin i Steve Witkoff spotkali się w Petersburgu 11 kwietnia. Po rozmowach specjalny wysłannik Trumpa zdradził, co jest "kluczem" do porozumienia pokojowego w sprawie Ukrainy. Podkreślił, że porozumienie będzie przewidywało uregulowanie kwestii pięciu terytoriów. Wittkoff powiedział również, że Federacja Rosyjska może otrzymać część okupowanych terytoriów, sugerując, że Ukraina może być "mniej zaniepokojona" tymi regionami, które są rosyjskojęzyczne. W odpowiedzi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostro skrytykował Witkoffa. Powiedział, że wysłannik Trumpa przejął strategię Kremla i rozpowszechnia rosyjską narrację. Czytaj też:

Rosja ogłasza rozejm. Jest odpowiedź ZełenskiegoCzytaj też:

"Trump jest bliski całkowitej porażki". Mocne słowa zachodniego polityka

