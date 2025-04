Rosja ogłasza rozejm. Jest odpowiedź Zełenskiego

Prezydent Rosji ogłosił swoją decyzję podczas spotkania z szefem Sztabu Generalnego rosyjskiego wojska. Jak przekazał, wszystkie działania wojenne ustają od godziny 18:00 (17.00 czasu polskiego) 19 kwietnia do godziny 00:00 (23.00 czasu polskiego) 21 kwietnia.

"Kierując się względami humanitarnymi, dziś od godz. 18 strona rosyjska ogłasza wielkanocny rozejm. Rozkazuję zaprzestać wszelkich działań wojennych na ten okres" – napisano w oświadczeniu prezydenta Rosji.

Moskwa podkreśliła, że tego samego kroku oczekuje od Ukrainy.

Odpowiedź Zełenskiego

Na decyzję rosyjskiego prezydenta zareagował przywódca Ukrainy. W zamieszczony w mediach społecznościowych wpisie Wołodymyr Zełenski powątpiewa w dobre intencje Moskwy i wskazuje, że w momencie ogłaszania rozejm rosyjskie wojska atakowały ukraińskie miasta.

"W związku z kolejną próbą Putina, mającą na celu igranie z ludzkim życiem, na terytorium Ukrainy rozprzestrzenił się alarm lotniczy. O godzinie 17:15 na naszym niebie wykryto rosyjskie drony uderzeniowe. Ukraińska obrona przeciwlotnicza i lotnictwo już rozpoczęły prace obronne. Szahedy na naszym niebie odzwierciedlają prawdziwy stosunek Putina do Świąt Wielkanocnych i życia ludzi" – napisał Zełenski.

Koniec wojny blisko?

Jak podaje "The New York Times", to minister obrony Ukrainy Rustem Umierow przekazał władzom Stanów Zjednoczonych, że Kijów jest już w 90 proc. gotowy na to, aby przystać na warunki porozumienia pokojowego, jakie zaproponował Waszyngton.

– W najbliższym tygodniu w Londynie chcemy podjąć decyzję o pełnym i kompleksowym zawieszeniu broni – powiedział w piątek w rozmowie z dziennikiem amerykański urzędnik, który chciał zachować anonimowość. – Zamiarem jest zatem przeprowadzenie rozmów z Rosjanami, a następnie oznajmienie: "OK, to jest wasza najlepsza i ostateczna oferta", aby dowiedzieć się, na jakim etapie są obie strony – podkreślił informator.

