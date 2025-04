Zaskakujący ruch Trumpa. Prezydent USA pokazał zdjęcie dłoni

Od pierwszego dnia prezydentury Trumpa trwają deportacje nielegalnych imigrantów z USA. Prezydent podpisał również rozporządzenie wykonawcze mające na celu zapewnienie, że podatki będą wykorzystywane do ochrony interesów obywateli amerykańskich, a nie nielegalnych imigrantów.

Zgodnie z rozporządzeniem federalne departamenty i agencje zostały zobowiązane zidentyfikować i zakończyć wszystkie finansowane przez rząd federalny programy zapewniające korzyści finansowe nielegalnym imigrantom. Ma ono również na celu zapewnienie, że fundusze federalne nie są wykorzystywane do wspierania polityki "sanktuarium". Sformułowanie "miasta sanktuaria" oznacza miasta zarządzane przez popierających migrację Demokratów, do których starano się ściągnąć jak najwięcej nielegalnych imigrantów. To m.in. Los Angeles czy Chicago.

"Mój rząd będzie stał na straży praworządności, bronił przed marnotrawieniem ciężko zarobionych pieniędzy podatników i chronił świadczenia dla obywateli amerykańskich w potrzebie, w tym osób niepełnosprawnych i weteranów" – czytamy w dokumencie.

Sprzeciw amerykańskich biskupów

Zawieszenie przez rząd Donalda Trumpa finansowania programów pomocy migrantom, prowadzonych m.in. przez Kościół katolicki, zmusiło amerykańskich biskupów do podjęcia decyzji o nieprzedłużaniu dotychczasowej umowy z władzami.

Bez rządowych środków finansowych "nie możemy wspierać [tej] pracy na obecnym poziomie lub w obecnej formie", wyjaśnił abp Timothy Broglio, przewodniczący Konferencji Katolickich Biskupów Stanów Zjednoczonych (USCCB), dodając, że USCCB będzie szukała "alternatywnych sposobów wspierania osób już przyjętych" do programów pomocy.

Zamierza również promować "reformy polityczne, które zapewnią uporządkowane i bezpieczne procedury imigracyjne, gwarantujące bezpieczeństwo wszystkich". – Naszym przewodnikiem pozostaje Ewangelia – podkreślił abp Broglio, wzywając katolików do modlitwy "o łaskę znalezienia nowych sposobów niesienia nadziei tam, gdzie jest najbardziej potrzebna".

Trump publikuje zdjęcie wytatuowanej dłoni

Donald Trump nie zmienia jednak swojego zdania ws. walki z nielegalną imigracją. Prezydent USA zaprezentował publicznie zdjęcie dłoni jednego z wydalonych cudzoziemców. Widoczne tatuaże wskazują, że mężczyzna może należeć do MS-13, groźnego latynoskiego gangu działającego na terenie Stanów Zjednoczonych.

"To ręka człowieka, którego Demokraci uważają za osobę, którą należy sprowadzić z powrotem do Stanów Zjednoczonych, ponieważ jest on „dobrą i niewinną osobą”. Powiedzieli, że nie jest członkiem MS-13, mimo że ma wytatuowane MS-13 na kostkach, a dwa – Wielce Szanowne Sądy uznały, że był członkiem MS-13, bił swoją żonę itp." – napisał amerykański przywódca na portalu X.

"Zostałem wybrany, aby między innymi wyrzucić złych ludzi ze Stanów Zjednoczonych. Muszę mieć możliwość wykonywania swojej pracy. UCZYŃMY AMERYKĘ PONOWNIE WIELKĄ!" – zaapelował Trump.

