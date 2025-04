Rosja ogłasza wielkanocne zawieszenie broni

Prezydent Rosji ogłosił swoją decyzję podczas spotkania z szefem Sztabu Generalnego rosyjskiego wojska. Jak przekazał, wszystkie działania wojenne ustają od godziny 18:00 (17.00 czasu polskiego) 19 kwietnia do godziny 00:00 (23.00 czasu polskiego) 21 kwietnia.

"Kierując się względami humanitarnymi, dziś od godz. 18 strona rosyjska ogłasza wielkanocny rozejm. Rozkazuję zaprzestać wszelkich działań wojennych na ten okres" – napisano w oświadczeniu prezydenta Rosji.

Moskwa podkreśliła, że tego samego kroku oczekuje od Ukrainy.

"Reakcja na wielkanocny rozejm pokaże, jak szczere są zdolności i chęci Kijowa do udziału w rozmowach pokojowych. Rosja zawsze była gotowa do negocjacji i z zadowoleniem przyjmuje dążenia USA, Chin i innych krajów do sprawiedliwego rozwiązania konfliktu w Ukrainie. Jednocześnie nasze wojska muszą być gotowe do odparcia ewentualnych naruszeń zawieszenia broni i prowokacji ze strony wroga, wszelkich jego agresywnych działań" – czytamy w komunikacie.

Swoje oświadczenie wydało także rosyjskie Ministerstwo Obrony. Wskazano w nim na rozkaz dotyczący zawieszenia broni oraz podkreślono, że decyzja została podjęta "w celach humanitarnych i będzie przestrzegane przez wspólną grupę wojsk rosyjskich, pod warunkiem że będzie wzajemnie przestrzegane przez reżim w Kijowie".

Plan USA wobec wojny

Według europejskich urzędników, na których słowa powołuje się Bloomberg, amerykański plan "w praktyce zamroziłby wojnę i pozostawił okupowane terytoria pod rosyjską kontrolą". Jednocześnie taki scenariusz nie wymagałby uznania rosyjskich zdobyczy.

Podczas rozmów wykluczona została możliwość wstąpienia Ukrainy do NATO. W przypadku trwałego zawieszenia broni nastąpiłoby natomiast złagodzenie sankcji.

Jak podaje agencja, wspomniane rozwiązania nie oznaczałyby jednak końcowego rozstrzygnięcia sprawy wojny na Ukrainie.

Czytaj też:

"Trump jest bliski całkowitej porażki". Mocne słowa zachodniego politykaCzytaj też:

"Przejąć władzę w kraju". Przywódca ostrzega przed działaniem Rosji