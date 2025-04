"Trump jest bliski całkowitej porażki". Mocne słowa zachodniego polityka

Były brytyjski sekretarz obrony Ben Wallace uważa, że wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa o gotowości do odmowy udziału w rozmowach pokojowych w sprawie Ukrainy wskazują, że jego plan jest bliski całkowitej porażki. Jednocześnie, jego zdaniem, Trump, świadomy możliwości niepowodzenia, chce przesunąć uwagę amerykańskiego społeczeństwa na Chiny.

– Myślę, że on [Trump – przyp. red.] jest gotów się poddać. Nie jest zbyt dobry w zawieraniu umów i myślę, że będzie chciał przesunąć akcent z faktu, że obiecał skończyć to w ciągu 24 godzin. W tej chwili wydaje się, że przeżywa on uderzającą porażkę. Myślę, że będzie chciał zmienić temat i skupić się na Chinach – powiedział były brytyjski minister obrony.

Problemy Trumpa

Wallace podkreślił też, że Trump powinien zaoferować Ukrainie coś, co zachęci ją do kompromisu z Rosją. Jeśli naprawdę chce rozwiązać problem, to Stany Zjednoczone muszą być gotowe do przyjęcia roli lidera. W przeciwnym razie "po prostu zamienią się w zewnętrznego obserwatora, którego wielu w Europie zaczyna uważać za sprzymierzeńca Rosji".

Jego zdaniem, gdy tylko Donald Trump wszedł do Białego Domu, "właściwie dał Rosji nadzieję, że może wygrać lub dostać wszystko, czego zechce".

Jednocześnie Wallace uważa, że Europa może udzielić Ukrainie niezbędnego wsparcia, jeśli Trump się wycofa, choć będzie to trudne.

– Jesteśmy dużym blokiem gospodarczym, jednym z najbogatszych regionów na Ziemi. Jeśli Europa chce coś zrobić i rozwiązać ten problem, może zrobić krok naprzód – powiedział.

Przypomnijmy, że Donald Trump zasugerował niedawno, że USA mogą wycofać się z procesu negocjacyjnego między Ukrainą i Rosją. Z kolei sekretarz stanu USA Marco Rubio bez ogródek stwierdził, że Stany Zjednoczone włożyły zbyt wiele wysiłku w pomoc Ukrainie i mogą po prostu zająć się innymi kwestiami.

