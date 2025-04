Mocarstwo Bolesława Chrobrego

Ryszard Gromadzki: O roku ów! – chciałoby się powiedzieć. Tysiąc lat temu Bolesław Chrobry koronował się na pierwszego króla Polski. Wszystko wskazuje na to, że w tym samym 1025 r. korona polska została podniesiona po raz drugi, a włożył ją następca Bolesława, jego syn Mieszko II. Najbardziej prawdopodobną datą pierwszej w naszych dziejach koronacji jest Wielkanoc, która 1000 lat temu przypadała 18 kwietnia. Ale, panie profesorze, pewności co do tej daty nie mamy?

Prof. Wojciech Polak: 18 kwietnia 1025 r. jest najbardziej prawdopodobną datą, choć – jak to bywa z wydarzeniami z okresu wczesnego średniowiecza – pewności nie ma. Możemy zakładać, że koronacja Chrobrego mogła mieć miejsce także w innych dniach, np. w Zielone Święta, czyli kilka tygodni później, 6 czerwca. Mogło to wydarzyć się 23 kwietnia, czyli w święto św. Wojciecha. Prawdopodobna jest też koronacja w Boże Narodzenie roku 1024, wzorem Karola Wielkiego, który także koronował się właśnie w dniu Bożego Narodzenia. Jak widać, są różne alternatywne możliwości co do terminu koronacji, ale wśród historyków jest przekonanie, że Wielkanoc 1025 r. jest najbardziej prawdopodobną datą.