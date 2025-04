Wybuch w Krakowie. Wśród rannych są dzieci

Do niebezpiecznego wydarzenia doszło we wtorkowy wieczór w remizie strażackiej w Grębynicach, w gminie Zielonki pod Krakowem. Podczas zajęć młodzieżowych drużyn pożarniczych eksplodował szklany pojemnik, co doprowadziło do obrażeń u sześciu osób – pięciorga dzieci w wieku od 8 do 10 lat oraz jednej osoby dorosłej. Wszyscy poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala.

Na miejsce natychmiast skierowano dwa helikoptery Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz kilka karetek pogotowia. W akcji ratunkowej uczestniczyło około 30 strażaków. Rzecznik małopolskich strażaków, Hubert Ciepły, poinformował, że wybuch miał miejsce tuż po godzinie 19:00 podczas ćwiczeń młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Obecnie trwa dochodzenie mające na celu ustalenie przyczyn eksplozji. Wstępne informacje wskazują na wybuch szklanego pojemnika, jednak szczegóły zdarzenia są nadal badane. Władze lokalne oraz służby ratunkowe apelują o zachowanie ostrożności i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa podczas organizacji zajęć dla dzieci.

Wszyscy poszkodowani znajdują się pod opieką medyczną, a ich stan zdrowia jest monitorowany. Społeczność lokalna wyraża nadzieję na ich szybki powrót do zdrowia.

