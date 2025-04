"Tragedia". Pomysł Lewicy budzi kontrowersje w koalicji rządzącej

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przekazała, że kierowany przez nią resort planuje ogłosić do 30 czerwca warunki uczestnictwa w pilotażu skróconego tygodnia pracy. Ministerstwo szacuje, że przeznaczy na ten projekt 10 mln zł z Funduszy Pracy w pierwszym roku jego realizacji.

Koalicjanci sceptyczni

Sceptycznie do propozycji szefowej MRPiPS podchodzą politycy partii tworzących koalicję rządową. Mirosław Suchoń z Polski 2050 stwierdził, że pomysł Dziemianowicz-Bąk "rozłoży" gospodarkę.

– To jest całkowity brak konsekwencji, który pokazuje, że politycy Lewicy w ogóle nie rozumieją, jak działa gospodarka – stwierdził.

Z kolei z obozu Koalicji Obywatelskiej słychać, że propozycja czterodniowego tygodnia pracy to "tragedia", przez którą "niektóre branże sobie nie poradzą".

– To dziś rozwiązania wtórne wobec oczekiwań wzrostu wynagrodzeń. Szukałbym rozwiązań deregulacyjnych, a nie regulacyjnych, stąd pytanie, które dotyczy ostatecznych szczegółów tego pomysłu – stwierdził polityk formacji.

Portal money.pl przypomina, że sam pomysł przeprowadzenia pilotażu czterodniowego tygodnia pracy nie jest niczym nowym. Zapowiadał go sam Donald Tusk podczas kampanii wyborczej w 2023 roku.

Wkrótce ruszy pilotaż

Analiza zgromadzonych danych ma pozwoli resortowi na opracowanie rozwiązań legislacyjnych tak, by docelowo było skrócenie czasu pracy było możliwe dla wszystkich pracujących.

– Do 30 czerwca ogłosimy zasady i warunki, na których działa będzie program pilotażowy, a w kolejnych miesiącach będziemy przeprowadzać nadzór tak, żeby wszystkie zainteresowane podmioty mogły od nowego roku już praktycznie wprowadzać krótszy czas pracy w swoich organizacjach – zapowiedziała Dziemianowicz-Bąk.

– Są państwa na mapie Europy, w których z powodzeniem ten krok został już wykonany. Ten krok, który my chcemy dzisiaj wykonać, to jest wejście na ścieżkę, na której są już dziś takie kraje, jak Francja, Dania, czy Belgia. Nowoczesne, stabilne i rozwinięte ekologiczne. We Francji 35-godzinny tydzień pracy obowiązuje od roku 2000 – dodała.

