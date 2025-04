Krótszy czas pracy? Resort ogłosi zasady pilotażu

Resort szacuje, że przeznaczy na ten projekt 10 mln zł z Funduszy Pracy w pierwszym roku jego realizacji – poinformowała szefowa resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

"Innowacyjne rozwiązanie"

– W tej części Europy, w naszym regionie to będzie innowacyjne rozwiązanie, to będzie pierwsza okazja, żeby na szerszą skalę przetestować, jak sprawdza się ten cywilizacyjny postulat. Chcemy zachęcać do skracania czasu pracy, chcemy zachęcać do testowania tego rozwiązania w różnego typu organizacjach, dlatego program pilotażowy skróconego czasu pracy będzie skierowany do całego wachlarza pracodawców. W pilotażu będą mogli wziąć udział zarówno przedsiębiorcy, jednostki samorządowe, fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe – powiedziała Dziemianowicz-Bąk podczas konferencji prasowej.

Podkreśliła, że podstawowym warunkiem będzie zachowanie tego samego poziomu wynagrodzenia.

– Z naszych analiz wynika, że do skrócenia czasu pracy wprowadzą różne ścieżki. Można zredukować liczbę godzin w określonym dniu pracy, można rozłożyć to na wiele dni i skrócić tygodniowy wymiar godzin pracy. Można zredukować dni pracy, ale można także efektywnie wydłużać okresy urlopu, tak żeby w większej skali skrócić efektywnie ten czas pracy. W tym pilotażu będzie chodziło o to, żeby to pracodawcy i pracownicy pokazali, jakie są możliwości i jakie z tych rozwiązań, jak działają w określonych uwarunkowaniach – wyjaśniła minister.

Analiza zgromadzonych danych ma pozwoli resortowi na opracowanie rozwiązań legislacyjnych tak, by docelowo było skrócenie czasu pracy było możliwe dla wszystkich pracujących.

– Do 30 czerwca ogłosimy zasady i warunki, na których działa będzie program pilotażowy, a w kolejnych miesiącach będziemy przeprowadzać nadzór tak, żeby wszystkie zainteresowane podmioty mogły od nowego roku już praktycznie wprowadzać krótszy czas pracy w swoich organizacjach – zapowiedziała Dziemianowicz-Bąk.

Wsparcie ze strony MRPiPS

Poinformowała też, że resort chce zaoferować wsparcie we wdrażaniu rozwiązań przewidzianych w pilotażu.

– Ci pracodawcy, którzy zdecydują się wziąć w nim udział, będą mogli skorzystać ze środków finansowych na wdrożenie odpowiednich narzędzi, na uzyskanie wsparcia w optymalizacji procesów, na usługi, które umożliwią opracowanie nowych regulacji wewnętrznych, na specjalistyczne wsparcie dla kadry menadżerskiej i na szereg innych potrzebnych zadań, które ułatwią czy umożliwią skrócenie czasu pracy. W pierwszym roku trwania pilotażu chcemy na ten cel przeznaczyć 10 mln zł z Funduszu Pracy. Jeśli nasz program będzie cieszyć się większym zainteresowaniem, jeżeli zyska na popularności, to w kolejnym roku jesteśmy gotowi na zwiększenie finansowania – zadeklarowała.

Minister podkreśliła, że skrócenie czasu pracy z zachowaniem tego samego wynagrodzenia to rozwiązanie "innowacyjne i odważne, ale nie nowe".

– Są państwa na mapie Europy, w których z powodzeniem ten krok został już wykonany. Ten krok, który my chcemy dzisiaj wykonać, to jest wejście na ścieżkę, na której są już dziś takie kraje, jak Francja, Dania, czy Belgia. Nowoczesne, stabilne i rozwinięte ekologiczne. We Francji 35-godzinny tydzień pracy obowiązuje od roku 2000. Belgia ustaliła maksymalnie tygodniowy czas pracy na 38 godzin, Dania – na 37. Hiszpania jest w przededniu wprowadzenia 35-godzinnego tygodnia pracy – wymieniła.

Zwróciła uwagę, że w wielu krajach czas pracy jest skracany, nawet jeśli nie ustawowo, to w drodze układów zbiorowych. Przeprowadzane są programy pilotażowe, całe branże decydują się na takie rozwiązanie.

– Skracanie czasu czasu pracy – jak widać – jest wprowadzane w nowoczesnych, rozwiniętych gospodarkach, do których my, w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, chcemy i możemy zaliczyć także Polskę. Chcemy iść z duchem czasu, dlatego właśnie dziś robimy kolejny krok – podsumowała Dziemianowicz-Bąk.

