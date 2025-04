Ogólnopolska Młodzieżowa Akademia Medialna – młodzi liderzy, nowoczesne media i realny wpływ

Jego głównym celem jest rozwój kompetencji medialnych, wzmocnienie potencjału trzeciego sektora oraz wypracowanie nowoczesnych narzędzi do skutecznej komunikacji społecznej. Akademia to odpowiedź na rosnącą potrzebę świadomego i odpowiedzialnego poruszania się w świecie dynamicznie zmieniających się mediów, dezinformacji i wyzwań informacyjnych.

Za nami trzy intensywne i pełne zaangażowania zjazdy, w trakcie których uczestnicy zgłębiali tajniki pracy z mediami, poznawali mechanizmy działania social mediów, uczyli się factcheckingu oraz analizowali przykłady dobrej i złej praktyki komunikacyjnej w działaniach NGO. Każde spotkanie to połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką – z wykładami ekspertów, warsztatami tematycznymi, pracą zespołową oraz sesjami mentoringowymi. Akademia stawia na realne kompetencje: jak zorganizować konferencję prasową, jak reagować na kryzysy wizerunkowe, jak budować przekaz w mediach lokalnych i ogólnopolskich.

Najbliższy, czwarty zjazd Akademii, odbędzie się 10–11 maja 2025 roku w Krakowie. Z kolei finałowy, piąty zjazd, który podsumuje całą edycję i zaprezentuje wypracowane przez uczestników projekty, zaplanowany jest na 24–25 maja w Warszawie. To będą dwa wyjątkowe weekendy – pełne wiedzy, inspiracji i praktycznych narzędzi, które młodzi liderzy zabiorą ze sobą do swoich lokalnych społeczności.

— „Zanim dołączyłem do Akademii, miałem dużo pomysłów, ale brakowało mi narzędzi, żeby przekuć je w działania, o których ktoś usłyszy. Dzięki warsztatom i spotkaniom z ekspertami wiem już, jak komunikować to, co robimy w naszej fundacji” – mówi Marcin z Piły, student i działacz społeczny.

— „Akademia to nie jest zwykłe szkolenie – to społeczność ludzi, którzy naprawdę chcą zmieniać świat wokół siebie. Tutaj uczysz się, jak być liderem, ale też jak działać zespołowo i z szacunkiem dla różnych perspektyw” – podkreśla Ania z Warszawy.

Program Akademii jest także okazją do nawiązania długotrwałych relacji i współpracy między organizacjami z różnych zakątków kraju. Uczestnicy już teraz planują wspólne działania, kampanie informacyjne i lokalne projekty społeczne.

Dzięki Akademii powstaje sieć młodych, odważnych i kompetentnych liderów, którzy wiedzą, jak działać skutecznie, jak bronić prawdy w przestrzeni publicznej i jak komunikować się z otoczeniem w sposób przejrzysty, empatyczny i profesjonalny.

Jeśli chcesz być częścią tej zmiany – śledź działania Fundacji Prosto z mostu i wypatruj kolejnej rekrutacji. Przyszłość trzeciego sektora i mediów obywatelskich zaczyna się właśnie tutaj.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030