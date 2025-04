Trzaskowski: Chrobry postanowił budować dumny naród europejski

Kandydat Koalicji Obywatelskiej spotkał się z wyborcami w Gnieźnie. Trzaskowski nawiązał do obchodów 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego. Polityk pytał, kim dziś ma być prezydent Polski.

– Bolesław Chrobry […] po raz pierwszy wymarzył to, żeby Polska była traktowana jako równoprawny członek europejskiej wspólnoty narodów. Żeby była traktowana po partnersku. Jako pierwszy postanowił porzucić wszelkiego rodzaju kompleksy, plemienne kompleksy i budować dumny naród, naród europejski – powiedział prezydent Warszawy.

Trzaskowski: Taka jest stawka wyborów

Trzaskowski mówił, że Polacy doprowadzili do tego, że Polska "jest traktowana po partnersku" i "pełni rolę przywódczą w Unii Europejskiej". Apelował również, aby "nie dać się podzielić" i "zatruwać złym emocjom". Do swoich wyborców powiedział, aby wyciągnęli dłoń do innych, którzy "myślą inaczej".

– Wspominamy Bolesława Chrobrego dlatego, że on jako pierwszy był w stanie scalić polskie plemiona i stworzyć wspólnotę, podwaliny państwa, które stało się państwem silnym, ważnym w Europie. […] Bolesław Chrobry podjął ważną decyzję, żeby nas jako państwo osadzić w Europie, i to zarówno w sposób kulturowy, jak i instytucjonalny. Ale co najważniejsze, właśnie położył podwaliny pod wspólnotę narodową – mówił dalej polityk KO.

– Dzisiaj stajemy przed bardzo podobnym dylematem: czy prezydent Rzeczpospolitej będzie chciał być przywódcą tylko jednego plemienia, czy będzie chciał być przywódcą całego narodu? Czy będzie osobą, która będzie łączyć, która postawi na wspólnotę, która będzie arbitrem polskich sporów i która będzie reprezentować wszystkie Polki i wszystkich Polaków, cały naród? Dzisiaj właśnie tego typu dylemat jest przed nami – dodał.

