Kochać i chronić. Barbara Nowak w wywiadzie dla "Do Rzeczy"

RYSZARD GROMADZKI: W trakcie niedawnego Forum Edukacji Niezależnej minister edukacji Barbara Nowacka powiedziała, że polska szkoła „nie potrzebuje rewolucyjnych zmian, ale realnego dialogu”. Praktyka jest zupełnie inna. Realnego dialogu z organizacjami rodziców, przedstawicielami ruchów społecznych czy Kościołem katolickim, np. w sprawie ograniczania wymiaru lekcji religii, nie ma. Jest za to rewolucyjna zaciekłość w budowie radykalnie lewicowego modelu szkoły.

BARBARA NOWAK:Tu nie chodzi tylko o lekcje religii. Pani ministra – akurat do niej ten tytuł świetnie pasuje – Nowacka konsekwentnie realizuje precyzyjny plan lewackiej rewolucji. Uprawia klasyczną goebbelsowską propagandę. Głosi populistyczne hasła, z którymi na pierwszy rzut oka trudno się nie zgodzić. Z perfidią niczym czarownica z pięknym, ale zatrutym jabłkiem w bajce o Królewnie Śnieżce kłamie, że za tymi hasłami nie kryją się żadne ideologie ani działania, które miałyby mieć katastrofalne skutki dla dzieci i młodzieży.

Modelowa jest tu sprawa tzw. edukacji zdrowotnej młodzieży. Bo jeśli postawić pytanie, czy jest ona potrzebna, to trudno odpowiedzieć przecząco. Później przychodzą szok, płacz i zgrzytanie zębami, kiedy okazuje się, że całe zło, przed którym ostrzegaliśmy, właśnie się realizuje. Podczas licznych spotkań z rodzicami, które odbywam w całej Polsce, odbieram coraz więcej sygnałów o spustoszeniach wychowawczych, które dokonują się w naszych szkołach. Jedna z mam opowiadała mi o pretensjach ze strony nastoletniego syna, który miał do rodziców żal, że nadali mu męskie imię, kiedy on jeszcze nie wie, kim jest. Inna, pochodząca z dużego miasta matka mówiła o swojej 10-letniej córce, która po przyjściu ze szkoły oświadczyła jej, że jest lesbijką. Dziewczynka opowiedziała, że chodzi, trzymając się za rękę ze swoją koleżanką. Nauczycielka wytłumaczyła jej, że skoro tak lubi koleżankę, to musi być lesbijką.