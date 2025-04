"Do Rzeczy" nr 17-18: Czy Polska musiała upaść? Jak uniknąć błędów I Rzeczypospolitej

– Przywykło się fatalny dla Polski podział nazywać "wojną plemion". W istocie jest to tląca się od dziesięcioleci wojna chłopska, ludowy bunt, który nigdy w Polsce nie wybuchł, więc jego nierozładowane emocje infekują kolejne pokolenia Polaków i wszystkie sprawy państwowe czynią mniej istotnymi niż palący, najważniejszy problem – kto jest panem, a kto chamem i kto ma przed kim czapkować – pisze Rafał A. Ziemkiewicz w artykule "Kiedy Polacy tracą Polskę".

– Widmo rozbiorów stało się naszą traumą narodową. Powraca co chwila, czy to w podręcznikach historii, czy w planach obronnych zakładających oddanie połowy Polski Moskalom. A wraz z nim pytanie: Czy można było ich uniknąć? – stwierdza Jacek Komuda w tekście "Dlaczego upadła I Rzeczpospolita".

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Rozliczenie PiS było najważniejszą (i być może jedyną prawdziwą) obietnicą wyboczą Donalda Tuska. Jednak od przejęcia władzy przez koalicję centrolewu minęło już półtora roku i widać wyraźnie, że proces rozliczeń nie tylko nie idzie zgodnie z planem, lecz także staje się dla rządzących kulą u nogi – zauważa Jan Fiedorczuk w tekście "Kulawy przemysł rozliczeń".

– Poza elitą milionerów pisarze dorabiają wszelkimi sposobami. Źródeł zarobkowania polskich autorów jest wiele. Nie zmienia to faktu, że generalnie jest to zawód żebraczy – stwierdza Błażej Torański w artykule "Kasa pisarza".

– Jeśli elity kremlowskie w rządzonym przez siebie państwie stawiają tamę lewicowym szaleństwom kulturowym, to czynią tak na użytek konsolidacji społeczeństwa rosyjskiego, a nie dlatego, że przyświeca im idea światowej kontrrewolucji – tłumaczy Filip Memches w tekście "Złudne oblicze rosyjskiego trumpisty".

– Zbyt wiele starych i nowych wątków wokół JFK wskazuje na to, że doszło do zamachu stanu przeprowadzonego przez ludzi służb. A jeśli tak, to stawką w grze jest nie tylko poznanie prawdy, lecz także rozgrywka między obywatelskim państwem republikańskim a zarządzanym doraźnie, lecz skutecznie, przez pretorianów imperium – pisze Wojciech Golonka w artykule "Kto naprawdę stał za zabójstwem Kennedy’ego?".

– Unia Europejska postanowiła zlikwidować serbski nacjonalizm przez postawienie go pod ścianą i przeciwstawienie narodom, które uznają demokrację i rządy prawa. Ten nacjonalizm oczywiście występuje, ale niewygodny fakt, że w tych innych narodach nacjonalizmy są również silne, jest pomijany. Bo jedyny naprawdę zły nacjonalizm to przecież ten serbski – zauważa Robert Bogdański w tekście "Gawriło Princip czeka na arcyksięcia?".

– Inwestorzy znad Wisły chętnie kupują nieruchomości za granicą, nie tylko w celach inwestycyjnych, lecz także z obawy o eskalację konfliktu z Rosją. Prym zdecydowanie wiedzie Hiszpania. Popularne są również Włochy, Portugalia, Cypr Północny, a także Gruzja, RPA, Tajlandia, Turcja czy Zjednoczone Emiraty Arabskie – pisze Jacek Przybylski w artykule "Drugie domy Polaków".

W najnowszym numerze również Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska o lukratywnych kontraktach dla celebrytów za walkę z PiS.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od 22 kwietnia 2025 r.

Do Rzeczy S.A. (wcześniej Orle Pióro S.A.) to konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz miesięcznika "Historia Do Rzeczy", który od ponad dekady dostarcza czytelnikom rzetelne i niezależne treści publicystyczne, kontynuując tradycję wolnościowego i krytycznego dziennikarstwa. Publikacje te promują wartości konserwatywne, wolnorynkowe i patriotyczne, stanowiąc alternatywę dla mediów progresywnych.

Spółka konsekwentnie rozwija swoją ofertę publicystyczną i cyfrową, umacniając pozycję wiodącego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce. Planowany debiut na rynku NewConnect w IV kwartale 2025 roku otworzy nowe możliwości rozwoju, obejmujące ekspansję w obszarze mediów cyfrowych, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz dywersyfikację źródeł przychodów, co wzmocni jej stabilność i niezależność finansową.

Strategiczne cele spółki obejmują również rozwój telewizji internetowej, produkcję nowych formatów wideo i podcastów, intensyfikację działań na platformach społecznościowych oraz serwisach VOD. W planach jest także uruchomienie nowoczesnej platformy e-commerce, która umożliwi dystrybucję treści cyfrowych, produktów premium oraz wybranych instrumentów finansowych.

Dzięki tym działaniom Do Rzeczy S.A. dąży do dalszego umocnienia swojej pozycji jako najważniejszego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce, zapewniając jednocześnie nowe możliwości rozwoju i zwiększenie niezależności finansowej.